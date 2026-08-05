物価
『物価』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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老後資金の不安を煽るビジネスの罠、慌てて動くほどお金を失うリスク
不安から慌てて動くと集中投資や詐欺被害に遭うリスクがあると警告
livedoor ECHOES
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欧州を襲う記録的な猛暑が経済にも影響 物価率上昇を押し上げか
ライン川水位低下で輸送費が2ヶ月で3倍に上昇するなど物流が打撃を受けている
livedoor ECHOES
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サイゼリヤの定番メニューが「化ける」知らなきゃ損なアレンジ法
イカ墨ペンネに野菜ソースを追加する130円アレンジが特に好評とのこと
CHANTO WEB
2026年8月7日
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1億円でFIREしても20年後には実質3000万円に目減りする
livedoor ECHOES
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「外食高すぎる」米在住者がミキサーで作る毎日の健康ぶっかけそば
物価高の米国で健康と節約を両立する「ぶっかけそば」を毎日食べているという
livedoor ECHOES
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「役員不要で楽」の甘い言葉に乗った大家が管理費100万円超の値上げを経験
管理会社が工事を自社受注する「アテミツ」で高額費用が通る構造があるという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
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消費減税方針に石破茂氏らが反対、政治ジャーナリストは疑問視
週刊女性PRIME
2026年8月6日
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猛暑と物価高 夏の節約術まとめ
TBS NEWS DIG
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英語不要・スキル不要で外貨を稼ぐ、円安時代の副業術を専門家が解説
日刊SPA!
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コメ価格「安くなる」見方強まる
TBS NEWS DIG
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NTT固定電話が2026年4月に値上げ、解約前に確認すべきポイントとは
住宅用は月220円・年間2640円の負担増となっており解約を検討する家庭も多い
ファイナンシャルフィールド
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上場企業で役員報酬1億円超が過去最多、1345人に達した
日刊ゲンダイDIGITAL
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食料品1%減税 財源など課題残す
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
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食料品の消費税を来年4月から2年間、1%に引き下げる基本方針を閣議決定
中低所得者支援と物価高対策が目的で、2029年度には所得連動型の給付制度を本格導入する予定
読売新聞オンライン
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東京の百貨店でお中元ギフト解体セール、食用油や海産物が最大7割引に
FNNプライムオンライン
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節約アドバイザーが教える夏休みの「0円レジャー」とおうち外食の工夫
自治体の無料イベントやママ友情報を活用し穴場スポットを探すのが有効だという
オトナンサー
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来年4月から2年間に限り飲食料品の消費税1％にする基本方針を閣議決定
2027年4月から2年間の措置で、1989年の導入後初の税率引き下げとなる
共同通信
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高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を表明
1989年の導入以来初の税率引き下げで、年間約4.3兆円の減収が見込まれる
読売新聞オンライン