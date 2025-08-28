経験豊富なスイス代表DFは欧州複数クラブで争奪戦になっている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、30歳のスイス代表DFマヌエル・アカンジは今夏の移籍市場でマンチェスター・シティ退団の可能性が高まっているという。2022年9月にボルシア・ドルトムントからマンCに完全移籍を果たしたアカンジは加入以降主力として活躍。昨季も怪我がありながらも公式戦40試合に出場するなどマンCのバックラインを支えた。