卓球のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）で、中国男子が初日で早くも2敗を喫した。17日に行われた男子シングルス1回戦で、世界ランキング26位の中国の林高遠（リン・ガオユエン）が同32位のフランスのゴジに2-3で敗れた。また、同9位の中国の向鵬（シアン・ポン）も同30位のドイツのオフチャロフに1-3で敗れ、共にまさかの初戦敗退となった。このほか、同5位の梁靖崑（リアン・ジンクン）が同198位のイランのニマ・アラミヤン