ブームを超えてライフスタイルに定着しつつあるサウナ。男性だけでなく女性にもファンが増え、新しい施設も次々にオープンしている。一方で、サウナには入ったことがない、抵抗があるといった未経験者もまだまだ多い。「ととのう」ことで気持ちがいいだけでなく、むくみや冷えなど、女性の体の悩みを緩和するともいわれているサウナ。具体的に何がいいのか、漢方医学、自然療法の考えに基づいた内科診療を行っていて、ご自身も日々