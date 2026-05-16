平和とAIをテーマに、国連から子どもたちが世界へ向けてメッセージを発信です。アメリカ・ニューヨークの国連本部で、平和について堂々と英語でスピーチに臨んだのは、「国連を支える世界こども未来会議」のキッズアンバサダー。このプロジェクトは、持続可能な未来の実現に向けて、子どもたちが「社会課題」を“自分事”として議論し発信を続ける取り組みです。2026年で4年目となる今回は、これからの時代を生きるアルファ世代の