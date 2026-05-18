テック業界に身を置く筆者として正直に語ると、かつてのスマートグラスはどうしても「試作品感」があった。機能を詰め込む一方でデザインや装着感には無理があり、日常使いには少し距離が感じられたからだ。 （関連：【画像あり】見た目は普通の眼鏡なのに、リアルタイム翻訳などもこなすスグレモノ） ただここ数カ月、AIスマートグラス関連の記事を書く機会が一気に増えたことで印象は大きく変わった。新進気鋭