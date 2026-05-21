名古屋市南区の集合住宅で、男性の胸をナイフで刺して殺害しようとしたとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】｢住人が刺された｣ 名古屋の集合住宅で…60歳男性の胸をナイフで刺し殺害しようとした疑い 78歳男を逮捕 南区 逮捕されたのは、南区元塩町の職業不詳、大牟田盛秋容疑者78歳です。警察によりますと大牟田容疑者はきょう午前7時20分頃、自宅のある集合住宅の通路で、同じ集合住宅に住む60歳の男性の胸をナイフで突