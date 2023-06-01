2026年5月14日、米男性ファッション誌「GQ」の台湾版は「新劇場版 銀魂-吉原大炎上-」のレビュー記事を掲載した。「新劇場版 銀魂-吉原大炎上-』が台湾で15日に公開されたことを受け、記事は『銀魂』は時代劇とSF要素を融合させた日本のアニメ作品で、キャラクターの毒舌とギャグは日々の生活に疲れた私たちを思わず笑顔にさせてくれる。そして、笑いだけでなく、人生についての気付きまで与えてくれる作品でもある。一度ハマれば