野山でのキャンプなどだけでなく、庭の草むしりの際にも咬（か）まれて感染する恐れがある。致死率が高く油断できない。マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」の患者が増えている。今年は今月３日までに１２４人の感染が報告されており、すでに、過去最多だった２０２３年の年間１３４人に迫る勢いだ。ＳＦＴＳを媒介するマダニは野山や草むらに生息している。目に見えないような小さなダニと異な