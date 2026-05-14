トランプ米大統領が習近平中国国家主席との会談直後に両国の協力の意志を強調した。トランプ大統領は「米中協力は世界に有益だ」として関係改善の可能性に力を与えた。トランプ大統領は14日、北京で習主席との会談を終えた後、「会談は素晴らしかった」と評価した。その後、天壇を訪問した席でも「信じられないほどすばらしい所。中国は美しい」と話した。中国中央テレビによると、トランプ大統領は首脳会談で習主席に対し「偉大な