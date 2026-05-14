朝のスキンケアをもっと手軽に、もっと心地よく楽しみたい人に注目の限定アイテムが登場♡「サボリーノ」から、人気グミ「ピュレグミ」のアップサイクル原料を使用した高保湿シートマスクが2026年6月2日（火）より数量限定で発売されます。食品ロス削減と美容を両立した、今の時代らしいサステナブルな一枚です。 ピュレグミから生まれた特別な成分 「サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N