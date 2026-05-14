中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領が、習近平国家主席の主催する国賓晩さん会に出席しました。記者「トランプ大統領が宿泊先のホテルから出てきました」14日、北京市内にある人民大会堂で開かれた晩さん会。習近平 国家主席「私たちは、中米関係が今日の世界で最も重要な二国間関係であり、良好に保つべきものであって損なうことは許されないという認識で一致した」トランプ大統領「きょうの中国との会談は極めて前