モデルでパーソナルトレーナーの大柳麻友（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。神奈川・鎌倉市の由比ケ浜で過ごす様子を投稿した。ビーチでロングヘアをなびかせ、大胆に露出した黒のひもビキニ姿の写真を披露。「やっぱり風を感じて波音を聞いて海が好きだー！ってなってた」と満喫した心境をつづり、「カメラマンさんが天才すぎて感謝」とお気に入りショットを並べた。また、別の投稿では「夏は沢山、水分摂るから気分