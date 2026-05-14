山形県寒河江市の事業所のトイレに小型カメラを設置して女性を撮影したとして、きょう、３７歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形市下条町に住む会社員の男（３７）です。 警察によりますと、男はきのう、正当な理由がないのに寒河江市内の事業所の男女兼用トイレの女性用個室に小型カメラを設置し、利用中の女性をひそかに撮影した疑いが持たれています。 被害を確認した警察が捜査を行ったと