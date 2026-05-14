25年前に東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件の現場となった住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のルオン・ヴァン・ハイ容疑者（32）とグエン・マイン・フン容疑者（28）です。ルオン容疑者らは、去年9月中旬から12月中旬までの間に、世田谷区上祖師谷で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件の現場の住宅に侵入し、金品