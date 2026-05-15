オレゴン州立大学の名誉教授で未査読論文リポジトリ「arXiv」のコンピュータサイエンス部門責任者であるトーマス・G・ディータリッヒ氏が、「生成AIツールによる間違いは著者の責任とする」という新方針をX(旧Twitter)で打ち出しました。Attention @arxiv authors: Our Code of Conduct states that by signing your name as an author of a paper, each author takes full responsibility for all its contents, irrespective of