１６日午前３時４０分頃、東京都新宿区歌舞伎町の路上で、２０〜５０歳代くらいの男性４人が、車から降りてきた１０人近くの男らに襲われ、棒で頭を殴られるなどした。男性４人はけがを負って病院に搬送されたが、命に別条はないという。警視庁新宿署は殺人未遂容疑で逃げた男らの行方を追っている。発表によると、男らは分乗した複数台の車で現れ、男性４人を襲撃。棒や素手で頭を殴るなどしたという。数分後に車で逃走したと