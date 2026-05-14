チンチラの“少しこわい”姿が話題になっている。【映像】チンチラが食事中にメンチを切り続ける姿投稿したのは、チンチラのおかかくん（5歳）の飼い主。おかかくんがカメラに向かってメンチをきる姿をXに投稿した。ごはんを食べる様子がかわいかったので飼い主が撮影を始めると、何が気に食わなかったのか、突如メンチを切るおかかくん。その後も数秒にわたり、首をかしげながら食事を続け、カメラ目線もやめない。もしか