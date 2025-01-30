¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­»á¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­»á¤¬½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¾ÜÊó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæµï»á¤¬·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê°úÂà¤Î·Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¶¦±é¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤