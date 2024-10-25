きょう午後山形市で軽乗用車２台が衝突する事故がありました。 【写真を見る】【ドラレコ映像】十字路交差点で軽乗用車２台が衝突の瞬間衝突後も進む車、タイヤからは白煙男性が病院に搬送（山形市） 衝突の瞬間をカメラがとらえていました。 山形市南栄町付近を走行する車のドライブレコーダーの映像です。 次の瞬間…。 衝突した車は止まることなく進み続けます。 横転した車を押しながら歩道に乗り上げ