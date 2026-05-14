「FAST財務会計」を中津市へ導入　Google Cloud環境で構築開始

ジャパンシステム株式会社

ジャパンシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：松野 克哉、以下ジャパンシステム）と大分県中津市（市長：奥塚 正典、以下中津市）は、「行政経営支援サービスFAST財務会計」（以下、FAST財務会計）の導入と、Google Cloud環境における構築開始を発表しました。本システムは2026年10月より順次本稼働を予定しています。

ジャパンシステムロゴ・中津市市章■導入の背景

中津市では「中津流DX デジタル変革プロジェクト」を掲げ、令和3年の行政手続きオンライン化や、Google Workspace、Chromebookの全職員導入など、デジタル基盤の整備を進めてきました。

しかし、既存の財務会計システムはこれらのツールとの連携が十分ではなく、テレワークの推進に課題が残っていました。こうした背景から中津市は、大規模災害時やテレワーク等、多様な働き方に対応可能な強靭かつ効率的な業務環境の構築を加速させるため、新たな財務会計システムへの刷新を決定しました。

■ジャパンシステムの提案と評価のポイント

ジャパンシステムは、Google Cloud および ChromeOS 環境に対応できるよう機能を強化した「FAST財務会計」を提案しました。あわせて、Google Cloud 基盤に精通したパートナー企業（丸紅情報システムズ株式会社）と連携し、ゼロトラストを見据えた環境設計と安定性・可用性に配慮した基盤構築、システム活用を前提とした業務見直しを提案しました。

中津市が活用している Google Cloud および ChromeOS 環境との親和性を担保できる点に加え、事前に Google Cloud 環境にて技術検証を実施し、 ChromeOS 環境での実運用に向けた動作確認を行った点などが評価のポイントとなりました。

また、財務会計プロセスに特化した電子決裁機能を標準搭載し、起案から審査、支払いまでの一連の手続きをオンラインで完結できる環境を提案しました。あわせて、システム移行に伴う会計審査業務の運用見直しを支援することも提案し、テレワーク環境下でも財務事務を確実に遂行できる体制構築を見据えた点が評価され、受注に至りました。

■中津市の取り組みと今後の展望

・中津市の取り組み紹介

中津市では、令和6年度から令和7年度にかけて、全庁的なChromebookおよびGoogle Workspaceの導入、ならびに庁内ネットワーク環境の整備・増強を行いました。これにより、職員がセキュアかつ快適にインターネット環境やグループウェア、生成AI、アプリケーション開発基盤（AppSheet等）を利用できる環境を整備しました。また、インフラ基盤に Google のソリューションを採用することで、シンプルかつ強固なゼロトラストセキュリティとコスト最適化を実現しました。

現在は、Gemini、NotebookLM、Google Apps Script（GAS）、AppSheet、Google マップなどを活用し、職員自らが主体となって市民サービスの向上や業務効率化に取り組む「中津流DX」を加速させています。

・今回の導入の効果や実感していること

今回の財務会計システム導入にあたり、本市の「ChromeOSでの稼働」および「Google Cloud上での構築」という高度な要件に対し、実現できる技術力を示していただいたのがジャパンシステム様でした。前例の少ないGoogle Cloud上での構築に向け、高い専門性と豊富な経験に基づく導入プランを提示いただいたことで、安心感を持って導入を決定することができました。

特に、Google Cloudの認証基盤であるIAP（Identity-Aware Proxy）を活用し、本市のGoogleアカウントによる厳密なアクセス制御を実現する技術力には、大きな信頼を寄せています。

また、現行システムでの運用が深く定着している本市にとって、今回のシステム更新は大きな転換点であり不安もありましたが、FAST財務会計の拡張性と豊富な実績に裏打ちされた堅実なプロジェクト推進体制の提案を受け、安心してお任せできると確信しています。

・今後の展望など

令和9年4月のFAST財務会計システムのGoogle Cloud稼働を機に、本市は、三層分離のβ´モデルに完全移行します。これにより、職員が日常業務で扱う主要なシステムをインターネット環境さえあれば、場所を問わずセキュアに利用できるようになります。

今後の展望としては、Google Cloud上にシステムを構築したメリットを最大限に活かし、多様なクラウドサービスとの連携を視野に入れています。例えば、Google Cloud の Google Workspace StudioとRPAを活用して、財務会計システムへの支出命令入力を自動化するフローの構築に向けた検討を進めたいと考えています。また、ジャパンシステム様には、Google Cloud上での構築という今回の成果を土台とし、本市の業務改革をさらに加速させる提案をいただけるものと期待を寄せています。

■ジャパンシステムの取り組みと今後の展望

ジャパンシステムは、280団体以上への財務会計システム導入実績を基に、内部事務全体のBPR・DX推進、EBPM・行政評価支援、AI・データ活用の取組を強化しています。今回の「FAST財務会計」のGoogle Cloud ・ ChromeOS 環境対応を機に、単なる環境対応に止まらず、財務会計領域全般における業務課題に対し、Geminiが予算編成・執行等業務特化型AIエージェントと連携、課題解決の統括役を担う財務会計領域AIエージェント構想を企画推進し、更なる自治体の生産性向上に努めて参ります。更に「FAST財務会計」は、デジタル庁が提供するガバメントクラウド環境や公共SaaSにおける要件対応、サービス提供方式等の検討を進め、 Gemini を採用した機能の提供も検討してまいります。

■導入に寄せるコメント

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 執行役員，デジタルビジネス・公共 社会基盤 営業統括 和泉 綾志 氏

ジャパンシステム様が中津市様の財務会計システムを Google Cloud 基盤で構築されることを心より歓迎します。Google Cloud サービスを軸とした中津市様の先進的な職務環境と、FASTの高度な業務機能の融合は、自治体DXの理想的な姿です。特に、ジャパンシステム様が掲げるガバメントクラウドや公共SaaSへの展開、そして Gemini 搭載による「財務会計AIエージェント構想」は、単なる業務効率化を超え、自治体経営を劇的に高度化させる革新的な挑戦であると確信しています。今後、中津市様における稼働実績をもとにFASTのさらなる進化と全国への展開を期待してまいります。

*Google Cloud、Google Workspace, Gemini、Google マップ、AppSheet、NotebookLM、Google App Script および Chromebook は、Google LLC の商標です。

■ジャパンシステム株式会社について（https://www.japan-systems.co.jp/）

本社：〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 JRE代々木一丁目ビル

設立：2020年7月（創立 1969年6月）

代表者：代表執行役社長 松野 克哉

事業内容：コンサルティング/AI導入・アプリ開発/クラウド・BI/自社パッケージ・システム開発/インフラ構築、他

■中津市について（https://www.city-nakatsu.jp/(https://www.city-nakatsu.jp/)）

所在地：〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3

人口：80,794人（2026年3月31日現在）

＜サービスに関するお問い合わせ＞

ジャパンシステム株式会社 公共事業本部

TEL：03-5309-0310／お問い合わせフォーム：https://www.japan-systems.co.jp/inquiry/