母の日ギフト、まだ決めてない人必見！今年みんなが選ぶ人気プレゼントと予算感を調査【1000人アンケート】

母の日の由来とは？

株式会社ナビット

母親に日頃の感謝を伝える日として広まっている母の日ですが、なぜ5月の第2日曜日が母の日になったのでしょうか。



母の日は世界各国にあり、由来も様々ですが、日本の母の日はアメリカから伝わったとされています。1905年5月9日、アメリカに住む少女「アンナ・ジャービス」が母の死をきっかけに、「生きている間にお母さんに感謝の気持ちを伝える機会を設けるべき」と働きかけたのが始まりだと言われているようです。

その後、1914年に当時の大統領が、5月の第2日曜日を「母の日」と制定しました。



また、アンナの母親が好きだった白いカーネーションを追悼式の祭壇に飾ったことから、母が健在であれば赤いカーネーション、亡くなっていれば白いカーネーションを飾るようになり、現在のように「母の日にはカーネーションを贈る」習慣が生まれたそうです。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「母の日について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年3月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

母の日にプレゼントを贈る予定の人は、4割弱

【調査】

今年の母の日、5月10日(日)にプレゼントを贈りますか？（対象：1,000名）

「今年の母の日、5月10日(日)にプレゼントを贈りますか？」という質問については、「贈る予定」が37.9％、「贈らない予定」が45.0％と、贈らない予定の人が上回る結果となりました。

母の日ギフトは、「毎年贈る」が最多

【調査】

母の日ギフトはどれぐらいの頻度で贈っていますか？（対象：1,000名）

「母の日ギフトはどれぐらいの頻度で贈っていますか？」という質問については、「毎年贈る」が40.3％、「2・3年に一度贈る」が7.7％、「それ以下」が10.8％という結果になりました。毎年贈っている方が多いようですね。

母の日に贈るプレゼントの予算は、「3,000円以上5,000円未満」が多数

【調査】

今年の母の日に贈るプレゼントの予算はいくらですか？（対象：1,000名）

母の日に贈るプレゼントの予算については、「3,000円以上5,000円未満」が23.5％、「3,000円未満」が14.9%、「5,000円以上10,000円未満」が11.9％と続きました。

母の日にプレゼントするのは「カーネーション・お花」

【調査】

今年の母の日にどのようなものをプレゼントする予定ですか？（複数回答可）※回答数1,344人

「今年の母の日にどのようなものをプレゼントする予定ですか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「カーネーション・お花」が249人、「スイーツ」が187人、「お取り寄せグルメ」が66人と続きました。

母の日に関して思い出や意見があれば教えて！

今回は、「母の日に関して思い出や意見があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「幼少期に渡したお花をドライフラワーにして未だに飾ってくれてること」

「毎年、姉妹と一緒にお金を出し合ってプレゼントしていますが、本人が気に入るか、喜んでくれるかいつも悩みます。一度あげたものと被らないように選ぶのも毎回悩んでいます」

「母の日は何もしないが、毎日感謝しています」

「買い物行こうよ、と誘われて行ったら、母の日の買い物だった」

「毎年家族で外食する」など、恒例のプレゼントを贈っている方もいました。ピックアップした回答のように、子どもの頃にプレゼントしたものを今でも大切にしてくれている姿を見れたら、すごく嬉しいですね。



また、「既に亡くなってしまってプレゼントなどを贈ることができない」という方も多かったです。

だからこそ、伝えられるうちに感謝の気持ちを伝えることの大切さを、改めて感じます。母の日は、プレゼントを贈るだけでなく、普段はなかなか言えない「ありがとう」を届けるきっかけにしたいですね。

物価高でお米ギフトが人気！？

近年、お米をはじめとする食品が相次いで値上げしていますが、そのような状況から母の日ギフトにお米を選ぶ方が増えているそうです。



兵庫県西宮市にある、米のギフトを取り扱う「AKOMEYA TOKYO」では、2025年の4月1日～5月6日までの「コメギフト」の売り上げが、2024年と比べて約2倍に増えたと発表していました。毎年何を贈ろうか悩んでいる方は、お米のプレゼントもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109494