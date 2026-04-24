StreamFab、動画ダウンロードの常識を覆す「M3U8 Downloader ブラウザ拡張機能版」を来週リリースへ - 技術の粋を集めた究極の利便性を提供
動画ダウンロードソリューションの世界的リーダーであるStreamFabは、来週、待望の「M3U8 Downloader ブラウザプラグイン版」を正式にリリースすることを発表いたします。本製品は、これまでのデスクトップアプリの枠を超え、ユーザーが普段利用しているWebブラウザ上で直接動作する革新的なツールです。
■ 業界をリードする圧倒的な技術力
StreamFabは長年にわたり、複雑な動画配信プロトコルの解析において業界をリードしてきました。今回のプラグイン版でも、その高い技術力が惜しみなく投入されています。独自の解析アルゴリズムにより、従来のツールでは検知が困難だったM3U8ストリームも瞬時に特定。ユーザーは特別な設定をすることなく、動画再生ページを開くだけでダウンロードの準備が整います。この技術的優位性により、他社の追随を許さない安定した保存体験を実現しました。
■ ブラウザから直接ダウンロードという新習慣
最大の特長は、ブラウザから一歩も出ることなく作業が完結する点です。専用ソフトを別途立ち上げ、URLをコピー＆ペーストする手間はもう必要ありません。拡張機能アイコンをクリックするだけで、再生中の動画を直感的にキャプチャできます。これにより、作業効率は劇的に向上し、気になる動画をその場ですぐに保存したいというニーズに完璧に応えます。
■ 妥協のない最高画質と音質
「手軽さ」だけでなく「品質」にも徹底的にこだわりました。本プラグインは最大2160p（4K）の超高画質ダウンロードに対応しており、ソースの品質を損なうことなく保存が可能です（一部サイトは源泉の質に依存）。また、オーディオ面でもEAC3 5.1やAAC 2.0といった高品質なフォーマットをサポート。ホームシアター環境でも満足いただけるクオリティを提供します。
■ 多彩な機能：MP4/MKV対応、広告削除、そして一括処理
保存形式は、汎用性の高いMP4およびMKVから選択可能です。さらに、オンライン動画視聴の障壁となる「広告」を自動的に除去してダウンロードするため、オフライン再生時には一切の邪魔が入りません。複数の動画を効率よく保存したいユーザーのために、バッチダウンロード（一括ダウンロード）機能も標準搭載。メタデータ（タイトル、カバーアート、キャスト情報など）も同時に取得するため、保存したファイルの管理も非常にスムーズです。
StreamFabは、世界中のユーザーから「最も信頼されるダウンロードブランド」として選ばれ続けています。今回のプラグイン版の登場は、動画保存の歴史における新たな一歩となるでしょう。
※あくまで予定だけ、具体的な情報やリリース日については、公式サイト（https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm）の情報をご確認ください。何か間違いがあれば、全て公式サイトの情報を基準にしてください。
配信元企業：日進斗金合同会社
■ 業界をリードする圧倒的な技術力
StreamFabは長年にわたり、複雑な動画配信プロトコルの解析において業界をリードしてきました。今回のプラグイン版でも、その高い技術力が惜しみなく投入されています。独自の解析アルゴリズムにより、従来のツールでは検知が困難だったM3U8ストリームも瞬時に特定。ユーザーは特別な設定をすることなく、動画再生ページを開くだけでダウンロードの準備が整います。この技術的優位性により、他社の追随を許さない安定した保存体験を実現しました。
■ ブラウザから直接ダウンロードという新習慣
最大の特長は、ブラウザから一歩も出ることなく作業が完結する点です。専用ソフトを別途立ち上げ、URLをコピー＆ペーストする手間はもう必要ありません。拡張機能アイコンをクリックするだけで、再生中の動画を直感的にキャプチャできます。これにより、作業効率は劇的に向上し、気になる動画をその場ですぐに保存したいというニーズに完璧に応えます。
■ 妥協のない最高画質と音質
「手軽さ」だけでなく「品質」にも徹底的にこだわりました。本プラグインは最大2160p（4K）の超高画質ダウンロードに対応しており、ソースの品質を損なうことなく保存が可能です（一部サイトは源泉の質に依存）。また、オーディオ面でもEAC3 5.1やAAC 2.0といった高品質なフォーマットをサポート。ホームシアター環境でも満足いただけるクオリティを提供します。
■ 多彩な機能：MP4/MKV対応、広告削除、そして一括処理
保存形式は、汎用性の高いMP4およびMKVから選択可能です。さらに、オンライン動画視聴の障壁となる「広告」を自動的に除去してダウンロードするため、オフライン再生時には一切の邪魔が入りません。複数の動画を効率よく保存したいユーザーのために、バッチダウンロード（一括ダウンロード）機能も標準搭載。メタデータ（タイトル、カバーアート、キャスト情報など）も同時に取得するため、保存したファイルの管理も非常にスムーズです。
StreamFabは、世界中のユーザーから「最も信頼されるダウンロードブランド」として選ばれ続けています。今回のプラグイン版の登場は、動画保存の歴史における新たな一歩となるでしょう。
※あくまで予定だけ、具体的な情報やリリース日については、公式サイト（https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm）の情報をご確認ください。何か間違いがあれば、全て公式サイトの情報を基準にしてください。
配信元企業：日進斗金合同会社
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