【エブール】4月24日（金）発売　コットン・イン・コンバージョン素材を使用した「インコンバージョンレース」シリーズ

株式会社リトルリーグ

株式会社リトルリーグが展開するレディスブランド「ebure（エブール）」は、コットン・イン・コンバージョン素材を使用した「インコンバージョンレース」シリーズを、2026年4月24日（金）より発売いたします。なお、ELLE SHOPではアースデイである4月22日（水）より先行発売されます。

本企画は、ELLE SHOPが繊維専門商社スタイレム瀧定大阪株式会社の「ORGANIC FIELD(R) （オーガニックフィールド） 」の取り組みに賛同し、コットン・イン・コンバージョン素材の認知拡大を目的としたプロジェクトの一環として展開されるものです。エブールは、プロジェクトの趣旨に共鳴し、協働ブランドとして参画しています。

コットン・イン・コンバージョンについて

コットン栽培においては、従来の農法による環境負荷や、有機農法への移行に伴う農家の経済的課題が指摘されています。「コットン・イン・コンバージョン」は、従来農法から有機農法へ移行する過程で収穫されるコットンであり、農薬や化学肥料を使用せずに栽培されながらも、認証を得るまでの期間はオーガニックコットンとして扱われない素材です。移行期間中のコットンを適正な価格で流通させることで、農家が安心して有機栽培へ移行できる環境を支える仕組みとして、世界的に取り組みが広がっています。本企画で使用しているコットン・イン・コンバージョン素材は、繊維専門商社 スタイレム瀧定大阪株式会社が推進する「ORGANIC FIELD」の取り組みから生まれたものです。同社は、原料のトレーサビリティや生産背景の透明性を担保しながら、農家が有機栽培へ移行する過程を支える仕組みづくりを行っています。

エブールの取り組み

本プロジェクトへの参画にあたり、「ORGANIC FIELD」の思想に共鳴し、素材選定を行っています。

ファッションを楽しむことと、地球環境に向き合うことの両立は、エブールがものづくりをするうえで大切にしていることのひとつです。デザインや着心地の良さを追求することに加えて、素材の背景にまで責任を持つこと。コットン・イン・コンバージョン素材の採用も、その延長にある取り組みです。あらゆる観点において「長く愛せる服づくり」をすることが、私たちが地球のためにできることだと考えています。

商品詳細

インコンバージョンレース デザインヘムカットソー 20,900円（税込）

Color：white／black

Size：38

インコンバージョンレース デザインスリーブカットソー 20,900円（税込）

Color：white／black

Size：38

毛羽の少ない原料をハイゲージで編み立てたなめらかなスムース素材をベースに、デザインに合わせて幅や柄の方向を調整したレースをあしらいました。シンプルでありながらも心地よく、スタイリングに華やかさと高揚感をもたらします。

ミニマルで上品な続き袖デザインのTシャツは、スッキリとした短めの丈と、裾にレースをあしらうことで、より爽やかな軽さがあるスタイリングを楽しめます。

スリーブレスデザインは、腕周りを程よく覆うようレースを配置。直線的なレースと縦長シルエットで、スッキリとしたスタイリングに。合わせるボトムスによって、IN・OUTどちらのスタイルも楽しめる丈感です。

発売情報

・ELLE SHOP(https://elleshop.jp/)：4月22日（水）先行発売

・エブール各店舗(https://www.ebure.jp/store/)：4月24日（金）発売

GINZA SIX店／名古屋松坂屋店／二子玉川店／日本橋店／六本木店／心斎橋店／伊勢丹新宿店／大阪店／京都店／阪急うめだ店 ※イセタン羽田ストアレディス店を除く10店舗にて発売

アースデイに寄せて

4月22日のアースデイは、地球の未来に想いを馳せる一日。

エブールは本取り組みを通じて、コットン・イン・コンバージョンという選択肢が広がり、その普及を支える一助となることを目指します。そして、日々の装いの中で、素材やその背景に目を向けるきっかけを届けていきます。

【ebure/エブール】

「さらに人生を楽しむという気持ちを掻き立てる服」をデザインと上質なクオリティで提案。

人生で多くの経験をし、良いことも悪いことも色々を通ってきて、乗り越えたり、のみこんだり、とても多くの精神的進化を遂げてきているということ。そんな中で見つけたのが、究極に削ぎ落とされた自分の中の“好き”という感覚、私はこれが好き、これが心地いい、やっぱりこういうことだ、そういう部分にフィットする服を創出していく。

Instagram :https://www.instagram.com/ebure_official/

LITTLE LEAGUE INC.

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リリースに関するお問い合わせ

ebure＜エブール＞PR担当 澤田

03-5412-1871



HP https://www.ebure.jp/