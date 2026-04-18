【バイテック生成AIオンラインスクール】実践型AIコミュニティ「b-Crew」にてリスナー参加型ラジオ「b-Radio」第2回を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、実践型AIコミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、Discordボイスチャットを活用したリスナー参加型ラジオ企画「b-Radio（ビーラジオ）」の第2回を開催いたします

今回は「Claude Code深掘りナイト ― ターミナルから始まるAI開発」をテーマに、Claude Codeの基本的な使い方から実務への落とし込み方、収益化への活かし方まで、講師陣による対話を通じてリアルな情報をお届けします。

■ b-Radioとは

「b-Radio」は、b-Crew内のDiscordボイスチャットで開催される、リスナー参加型のラジオ企画です。

今回は第2回目の開催となり、Claude Codeを題材に、実際に何が作れるのか・どう仕事や日々の業務に落とし込めるのか・強みや収益化にどうつなげるのかといったテーマを、講師陣がざっくばらんに掘り下げていきます。

当日は、リアルタイムでの視聴に加え、途中から質問や意見を出しながら参加できる構成を予定しています。聞くだけの参加も歓迎です。

■ 第2回開催概要

・開催日：2026年4月25日（土）

・時間：21:00～22:00

・開催場所：Discord（b-Crew内ボイスチャット）

・形式：リスナー参加型ラジオ

・テーマ：「Claude Code深掘りナイト ― ターミナルから始まるAI開発」

・パーソナリティ：田中さん（バイテック講師）

・ゲスト：馬場さん（バイテックメンバー）

■ 今後の開催について

本企画は、今後毎月25日（21:00～22:00）の開催を予定しています。

※開催日程は変更となる場合があります。最新情報はコミュニティ内および受講生限定LINEにてご案内いたします。

■ 開催の目的

本企画は、以下を目的として実施します。

・生成AI時代における実務や制作のリアルを共有する

・講師や実務家の視点に触れ、学びを深める機会をつくる

・受講生が気軽に参加できるコミュニティ内企画を増やす

・学習と実践をつなぐ接点を継続的に生み出す

バイテック生成AIオンラインスクールでは、今後も受講生が楽しみながら学び、実践につなげられる環境づくりを継続してまいります。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/43_1_e7662dbd5a0e1a45b087e166924953bf.jpg?v=202604191151 ]