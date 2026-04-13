【シンガポール、2026年4月】iFLYTEKは、GITEX ASIA 2026において、AI GlassesおよびAI Interpret Micを披露しました。これらの新デバイスとともに、同社はより広範なAI翻訳ポートフォリオを展示し、高度なAIがいかに言語の壁を取り払い、産業界や日常生活におけるインテリジェントなコミュニケーションを可能にするかを実証しました。大規模言語モデル(LLM)を活用したこのポートフォリオは、現実世界のシナリオにおいて、正確で安全、かつ拡張性の高い多言語インタラクションを提供するというiFLYTEKの注力姿勢を強調するものです。





AI Glasses





■対面コミュニケーションのためのAI Glasses

国際的なビジネス環境向けに設計されたiFLYTEK AI Glassesは、リアルタイムのAIビジョンと音声翻訳を統合し、シームレスな多言語インタラクションをサポートします。このグラスは、業界初となる読唇術認識を組み合わせたマルチモーダル・ノイズリダクション・システムを搭載しており、複雑な複数人の会話環境でも発話者を正確に特定し、背景ノイズをフィルタリングします。重量はわずか40グラムと、同カテゴリーの製品より約20％軽量化されており、一日中装着できる軽量で快適なデザインを実現しています。









■プロフェッショナルな会議のためのAI Interpret Mic

AI Interpret Micは、高精度な音声認識とリアルタイム翻訳を組み合わせた同時通訳用マイクです。多言語会議用に設計されており、会議システムと直接連携することで、プロフェッショナルなイベント会場における同期的な多言語コミュニケーションを支援します。









■包括的なAI翻訳エコシステムの構築

新たに発表されたデバイスに加え、iFLYTEKのAI翻訳機能は現実世界の幅広いシナリオを網羅しています。日常のオフィスシーンでは、AINOTEがAIを活用した録音・書き起こし機能を統合し、メモ作成の効率を向上させます。移動中のユーザーには、iFLYTEK AI Watchが会話をキャプチャする軽量で常時利用可能な手段を提供し、内蔵の書き起こし機能とAI生成による要約によって、何気ない瞬間を実用的なインサイトへと変換します。

多言語での会議や通話においては、AI Translation Earbudsが自然なリアルタイム・コミュニケーションを可能にします。また、ビジネス出張のシナリオでは、Smart Translatorが即時の多言語インタラクションをサポートします。大規模なカンファレンスや国際フォーラムでは、AI Interpretaがエンタープライズレベルの同時通訳を提供し、AI Translation Screenが二画面透明ディスプレイにバイリンガルコンテンツを同時表示することで、公共サービスや観光地での対応を支援します。このラインナップには、日常的な翻訳ニーズに応えるアプリBavvoや、リアルタイムの翻訳・書き起こしによって音声を実用的なテキストに変換し、生産性をさらに高めるAI Recorderも含まれています。

これらのアプリケーションは、個人の生産性向上からグローバルなイベントまで、あらゆるコミュニケーションをサポートするiFLYTEKの「全シナリオ対応型AI翻訳フレームワーク」戦略を反映したものです。こうした機能は、音声・言語技術におけるiFLYTEKの26年にわたる専門知識に基づいています。同社の機械翻訳システムは国家レベルの評価を完了しており、国際的な口語翻訳ベンチマークでも強力なパフォーマンスを示しています。これは、安全で拡張性の高い多言語AIの進化に注力し続ける同社の姿勢を裏付けるものです。





「明確なコミュニケーションは、グローバルなコラボレーションの礎です」と、iFLYTEKのバイスプレジデントであるVincent Zhan氏は述べています。「当社のAI翻訳技術を通じて、世界中の人々や企業が、より明瞭に、そして自信を持ってつながるための支援をしていきます」





iFLYTEKのAI翻訳ポートフォリオは、4月9日から10日まで、GITEX ASIA 2026のブース(HB-A80)にて展示されます。来場者は、同社のAIインフラストラクチャやAIソリューションを体験し、これらの技術が企業のイノベーションや日常の生産性をどのように支えているかをご覧いただけます。





詳細については、こちらをご覧ください： https://www.iflytek.com/en/index.html