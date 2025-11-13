＠Press
-
11/20無料ウェビナーMoodleエバンジェリスト松崎剛による『教育AIの進化～世界標準LMS Moodleでの現状～』
日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーである株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎 剛)は…
-
日本酒専門の居酒屋「Premium Sake Pub GASHUE」でインバウンド向け 飲食付カルチャー教室を2026年1月より開始
株式会社GASHUE(本社：東京都世田谷区)は、2026年1月より、東京都台東区の東上野で運営する日本酒専門の居酒屋「Premium Sake Pub GASHUE」において、…
-
Ret HUBが「新築分譲マンション」「中古マンション」に対応し、対応物件を大幅拡張
株式会社オピアエージェンシー(本社：東京都、代表取締役：大野 将樹)は、不動産DXサービス「Ret HUB」において、新築分譲マンショ…
-
しもつまクリスマスマーケットが11月29日に開催決定 茨城県下妻市・旧本庁舎跡地を“光と音楽の広場”に
茨城県下妻市(所在地：茨城県下妻市本城町三丁目13番地、市長：菊池 博)は、下妻市庁舎周辺エリアビジョン「未来の景色をかえる場へ」の具体化に向け…
-
サウナドリンク『ととのった』で 全国400施設導入の経営者が次に挑む。“弟の死と経営危機”を乗り越え「言葉の力」を届ける応援型エナドリ、クラウドファンディング開始
サウナ後の水分補給ドリンク『ととのった』を全国400以上の温浴施設で展開する、株式会社ナショナルトータルビバレッジ(本社所在地：神奈川県相…
-
「Island Trail AWAJI-The Legend of KUNIUMI-(ITA)」に電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration」が初出展します。
株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2025年11月22日（土）・23日（日）に開…
-
憧れのグランドピアノが最大15%OFF！日本最大級ショールームでブラックフライデー開催
中古ピアノ販売のグランドギャラリー（所在地：愛知県岡崎市）は、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間限定で「ピアノ ブラックフ…
-
【11/17取材ご案内＆クラファン終了】小浜市長も期待！「記憶の継承」プロジェクト。 地域おこし協力隊と学生が挑む『40年ぶり映画館復活』の文化的・公共的価値を訴求
福井県小浜市で、地域おこし協力隊が中心となり学生と挑む「小浜劇場復活プロジェクト」（クラウドファンディングサイト：READYFORにて実施中…
-
【調査】9割が転職直後に後悔？！ハイクラス管理職が語る“失敗しない転職”の事前確認ポイントとは
ハイクラス転職において、入社後に「思っていたのと違った」という後悔を経験する方も少なくありません。入社後の後悔にどのように対応し、何を事前に…
-
ＪＡタウン公式応援大使の根本凪さんが農福連携の現場で「藍染手ぬぐい」を制作！YouTube番組「ノウフク連携中」で収穫から染色まで携わった力作！～ケアファームづくりを目指しＪＡタウンで販売開始～
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、YouTube番組「根本凪ノウフク連携中」の企画で制作した「藍染手ぬぐい」を数量限定で販売…
-
長沢美樹、佐藤拓也、木村良平出演！ 野坂実 演出のハートフルなドタバタコメディ舞台『ビューティフル・サンデイ』 キービジュアル&宣伝動画公開！
舞台『ビューティフル・サンデイ』が2025年12月26日 (金) ～ 2025年12月28日 (日)にシアターサンモール（東京都 新宿区 新宿…
-
15周年記念！神戸三宮のベルギービールレストランが贈る「本ズワイガニ」と豪華魚介のカーニバル！
「関西を中心に飲食店を展開するイコン株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役：佐野 哲也)は2025年11月17日（月）、「ラピュタ・ザ・フランダ}…
-
車内エンタメを後席まで拡張！「GetPairr Vista」専用ヘッドレストマウント新発売！セット購入で最大50％OFF、家族みんなで動画を楽しめるドライブ体験を実現
車内で動画や音楽を楽しむ人が増える中、GetPairr(ゲットペアー)が販売しているポータブルディスプレイ市場で人気の「GetPairr Vista 2.0…
-
ヴィンセント典子 個展「画と軸装」2025年11月21日(金)-25日(火)／ 銀座アポロ昭和館YOHAKU（東京・銀座）
ヴィンセント典子は、国内外の時代裂、自然布、和紙――それらが醸し出す特有の美しさ、そしてそれを生かす軸装を心がけ、天然画材の岩絵具…
-
HER2陽性乳がん治療に“新しい選択肢” 台湾EirGenix、Sandozとペルツズマブ後続品の世界販売契約を締結
EirGenix Inc.（TWSE: 6589）は11月12日、国際的なバイオシミラー企業リーダーであるSandoz AG（SIX:SDZ/OTCQX:SDZNY）と、同社が…
-
北陸初出店！令和７年１１月２９日（土） 「みのる食堂 金沢フォーラス店」が ＪＲ金沢駅前「金沢フォーラス ６階」に新規オープン！
ＪＡ全農は、令和７年１１月２９日（土）に直営飲食店舗「みのる食堂金沢フォーラス店」を「金沢フォーラス」（石川県金沢市、ＪＲ金沢駅…
-
映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray 初回限定盤の特典ビジュアル公開＜第1弾＞！
2026年2月14日（土）発売の映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray初回限定盤の特典となる“万年カレンダー”のビジュアルが公開された。本作は2025年…
-
2025年10月31日＆11月1日にアメリカで初開催された 『ウォーキング・デッド』 特化のオークションに1,840人の入札者が参加！『ウォーキング・デッド・ユ二バース・オークション』 にて落札総額196万ドル（約3億円）以上を達成
ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州）は、米国AMCネットワークスと共同にて2025年10月31日(金)と11月1日(土)、『…
-
アルツハイマー病の新たな治療薬候補を発見 安全で安価な治療薬の開発に期待
近畿大学医学部（大阪府堺市）内科学教室（脳神経内科部門）主任教授永井義隆、近畿大学医学部内科学教室（脳神経内科部門）、大学院医学研究科医学…
-
「KINSHO/Harves弁当」デリカ部門金賞を受賞！
株式会社近商ストアは、当社オリジナル弁当「KINSHO/Harves弁当（各種）」が、株式会社くふうカンパニーが運営する「トクバイ 全国ス&#…