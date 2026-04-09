近畿大学産業理工学部（福岡県飯塚市）は、教員の意欲向上および教育方法・技術の向上を目的に、「近畿大学産業理工学部 教育賞」を新設しました。本賞は、教育内容の改善や学生の学修意欲向上、地域社会への貢献などで顕著な実績を挙げた本学部教員を顕彰するものです。 このたび、令和8年度（2026年度）の受賞者として、情報学科准教授 勝瀬郁代および建築・デザイン学科准教授 渕上貴代の2名を選出し、令和8年（2026年）4月16日（木）に開催する教員全体集会で授賞式を行います。 【本件のポイント】 ●近畿大学産業理工学部が、教育実践で顕著な実績を挙げた教員を顕彰する「教育賞」を新設 ●体系的なAI教育を構築し教育DXを推進する准教授 勝瀬郁代と、若手建築家との協働機会を創出し、デザインコンペを活用した実践的教育を行う准教授 渕上貴代が受賞 ●学生の実践的な学びを深める特色ある教育活動を顕彰することで、学部全体の教育力向上を目指す 【本件の内容】 このたび、令和8年度（2026年度）の「近畿大学産業理工学部 教育賞」の受賞者として、准教授 勝瀬郁代および准教授 渕上貴代の2名を選出しました。 准教授 勝瀬郁代は、音声コミュニケーションを専門とし、AI教育、教育DX、特別支援教育、地域課題解決型学習といった幅広い領域で教育実践を重ねてきました。AI分野の急速な発展を見据え、「深層学習I・II」の授業科目を再編成して体系的なAI教育を構築し、日本ディープラーニング協会認定の教育プログラムへと発展させました。令和7年（2025年）には同プログラムの第1期修了生14人を輩出し、本学の正規科目の履修によりAI分野の専門資格である「E資格」の受験資格を取得できる体制を整えるなど、先端分野に対応した教育基盤の充実に大きく貢献しています。 また、聴覚障害学生支援のための音声字幕生成システム、プログラミング学習支援AIティーチングアシスタント、ゼミにおける生成AI活用、講義用学習支援チャットボットの開発・運用などを通じて、合理的配慮の実現と学習効率の向上を両立する教育DXを具体化しました。加えて、福岡県内の公立小学校における言語通級指導教室の発音指導を支援するICTシステムを継続的に開発・運用し、地域の特別支援教育にも貢献しています。さらに、教養科目「地域社会と情報」では、地域課題の発見からICTを活用した解決策の立案までを行う協働型学習を実践し、Society 5.0時代に求められる基礎的能力の向上にも寄与しており、先端技術を教育現場と地域社会の双方に還元する実践的な教育力を発揮しています。 准教授 渕上貴代は、建築設計を専門とし、建築設計の実務経験を生かしながら、社会との接点や学外からの評価を意識した実践的な教育に取り組んできました。今後の建築界を担うことが期待される若手建築家を招聘し、学生と協働で企画・運営する取り組みを複数回にわたり実施。建築作品の作者本人と直接交流できる貴重な学びの場を創出するとともに、「近大レクチャーシリーズ」として展開することで、学生の創作意欲を喚起しています。 また、授業においてデザインコンペ（設計競技）を積極的に活用し、学生が社会に開かれた評価の中で実践的な能力を磨く教育を推進してきました。「プレゼンテーション演習」では「タカハポスターコンテスト」への応募を通じて、令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年度）まで連続して入賞者を輩出したほか、課外活動においても「日本建築家協会全国学生卒業設計コンクール」で入賞者を輩出するなど、難易度の高いコンペにおいて優れた成果を上げています。こうした教育実践は、学生の創作意欲と主体性を高めるだけでなく、社会的評価を意識した表現力や提案力の育成にもつながっており、卓越した指導力によって学生の学修意欲を向上させています。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）4月16日（木）16：55～17：30 場所 ：近畿大学福岡キャンパス 1号館 1階 1101講義室 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバス約5分） 受賞者：産業理工学部情報学科准教授 勝瀬郁代 産業理工学部建築・デザイン学科准教授 渕上貴代 【授賞式プログラム】 選考結果の説明 16：55～17：00 （FD委員会委員長・近畿大学産業理工学部生物環境化学科教授 松本幸三） 賞の授与 （学部長 依田浩敏） 17：00～17：10 受賞者スピーチ （准教授 勝瀬郁代） 17：10～17：20 受賞者スピーチ （准教授 渕上貴代） 17：20～17：30 【受賞者プロフィール】 勝瀬郁代（かつせいくよ） 所属：近畿大学産業理工学部情報学科 職位：准教授 学位：博士（工学） 専門：音声コミュニケーション 論文：「Auditory-Based Feature Representation for Japanese Pitch Accent and Its Application in a Learning Support System」 URL：https://ken.ieice.org/ken/paper/202306231CuJ/ 渕上貴代（ふちがみたかよ） 所属：近畿大学産業理工学部建築・デザイン学科 職位：准教授 学位：博士（人間環境学） 専門：建築設計 論文：コミュニティ配慮型災害公営住宅における設計者の意図と住民の使い方の比較-平成28年熊本地震を事例として- URL：https://www.aij.or.jp/paper/detail.html?productId=703055 論文：平成28年熊本地震における木造仮設住宅が転用後に果たした役割についての考察 URL：https://www.aij.or.jp/paper/detail.html?productId=702224 【関連リンク】 産業理工学部 情報学科 准教授 勝瀬郁代（カツセイクヨ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/465-katsuse-ikuyo.html 産業理工学部 建築・デザイン学科 准教授 渕上貴代（フチガミタカヨ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2566-fuchigami-takayo.html 産業理工学部 https://www.kindai.ac.jp/hose/