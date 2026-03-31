アーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」＜2026年4月17日(金)～19日(日)＞に出場するブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボールとパルクールのトップ選手が出場表明しました。

ブレイキン男子にはBboy Lil Kong選手とSHUJI選手、ダブルダッチ男子はRIKU選手、ダブルダッチ女子はASUKI選手、3×3バスケットボールは坂田 央選手と金子 陸選手の出場が決定しました。またパルクール男子は石田 英太選手、女子では松原 夕來選手と広島県出身選手の出場も決定しました。





主催者であるアーバンフューチャーズ広島実行委員会の横山 純委員長は、「“広島をアーバンスポーツの中心に”を合言葉に昨年からリニューアルを遂げて今年が2年目。今年初開催の種目も増え、ひろしまゲートパークでの3日間に各競技団体の協力により現役＆未来のチャンピオン候補が集結します。昨年来場された方も、まだ来られてない人も、是非とも会場で熱気を感じてください。もちろん今年も全種目の無料体験会も行います。詳しくは大会公式HPをご参照下さい、是非会場でお待ちしております。最後にこのような素晴らしい機会を与えてくださいました、横田広島県知事、松井広島市長、そして広島県民の皆様、広島市民の皆様に改めてお礼申し上げます。」とコメントしました。









【ブレイキン】

Bboy Lil Kong選手 コメント「前に東京で行われたBreakin' Summitで優勝することができ、とても嬉しかったです！今回は新しいメンバーも入っての挑戦になります。このまま勢いを止めずに2連覇できるように全力でがんばります！」

ブレイキン リル・コング





Bboy Lil Kong(リル・コング)

所属：THE FLOORRIORZ

年齢：14歳

出身：東京都

小柄な体格から繰り出される高難度パワームーブと、隙のない完成度で観る者を圧倒するBBOY。トップロック・フットワーク・パワーの全てを高水準でまとめ上げるスタイルは、キッズ世代の中でも頭一つ抜けた存在感を放つ。国内大会での優勝・上位入賞に加え、海外バトルでも結果を残しており、早くから国際舞台で経験を積む実力派。その安定感と爆発力を兼ね備えたムーブは高く評価されており、次世代ブレイキンシーンを担う存在として注目を集めている。

主な戦績：【2022年】Breakdance Dream Cup 小学生高学年の部 優勝

【2023年】ISF KAWASAKI 小学生高学年の部 優勝(2連覇)

【2024年】Money Time Battle(フランス)Under16 優勝

【2025年】Breakin' Summit 優勝

【2026年】WDSF Brisbane youth 優勝









SHUJI選手 コメント「自分のダンスで会場の空気を変えたいです！！一人の力じゃなく、クルー全員のスタイルで勝ちにいきます！」

ブレイキン SHUJI





SHUJI(シュウジ)

本名：高木柊志 ※高ははしごだか

年齢：9歳／小学4年生

小柄な体格からは想像できないスピードと爆発力を武器に、ハイレベルなムーブ構成で観る者に強烈なインパクトを残すBBOY。小学2年生より海外バトルに積極的に参戦し、国際舞台においても着実に実績を重ねている。その技術力と表現力、そして年齢を超えた存在感から、次世代のブレイキンシーンを担う存在として国内外から注目を集めている。

主な戦績：【2023年・2024年】JAPAN BREAKIN' CUP 2連覇

【2025年】JAPAN OPEN 5位／全日本選手権 top16

スイスgroove session top4

フランス BATTLE PRO 準優勝

【クルー】Breakin' Summit 準優勝／TOP OF ROC 優勝









なお、Breakin' Summit大会アンバサダーのShigekixも会場に来場します。大会に向けてのコメントを頂きました。





東急不動産ホールディングスBreakin' Summit大会アンバサダー/Shigekix

「東急不動産ホールディングスのBreakin' Summitが初の広島県で開催されます！15歳以下のKids Bboy＆Bgirlの熱いバトルが展開されるのが今から楽しみです！」

Shigekix





Shigekix

7歳でBreakingを始める。2018年ブエノスアイレスユースオリンピックにて銅メダルを獲得。2020年Red Bull BC One World Finalにて世界最年少で優勝。2021、2022、2023年度JDSF全日本ブレイキン選手権を3連覇。2023年アジア競技会にて金メダルを獲得し、2024年パリオリンピック出場を内定。2024年パリオリンピックでは開会式、閉会式ともに旗手を務めた。これまでに50回以上の国際大会での優勝経験を誇り、名実共に日本を代表するダンサー









【ダブルダッチ】

RIKU選手 コメント「広島県にて初開催となるDOUBLE DUTCH CUP。この舞台に立てること、純粋にめちゃくちゃワクワクしています。年齢関係なく、スピードもパフォーマンスも全部含めた総合力で競うこの大会で、どこまでやれるかすごく楽しみです。初代王座、獲りにいきます。全力で臨みます！！！」

ダブルダッチ RIKU





RIKU

小学5年生の頃、シルク・ドゥ・ソレイユアーティストでもあるalttype(オルトタイプ)が講師を務めるダブルダッチスクールで競技をスタート。小学6年生からキッズコンテストに出場し始め、数々の大会で入賞。中学生では関西大会優勝を経験。高校生では「DOUBLE DUTCH CONTEST JAPAN U19」スピード部門で優勝し、日本記録を更新。高校3年生、大学受験のタイミングで中学生の頃から思い描いていた“プロの道”へ進む覚悟を決め、進学。2022年4月(大学3年時)、プロダブルダッチチーム「NEWTRAD」に最年少となる20歳で正式加入。先日行われたDOUBLE DUTCH CONTEST JAPAN 2026でも優勝を果たすなど、今ノリに乗る若手注目プレイヤー。ダブルダッチプレイヤーの“アイコン”となることを目標に活動を続けている。









ASUKI選手 コメント「広島で初開催となるこのダブルダッチカップに出場できるのをすごく楽しみにしています。私が所属するチーム「Millennium Collection」は、3月からメンバーが増え、新体制で活動しており、このメンバーで挑めることにワクワクしています。観てくださる方々の記憶に残るようなパフォーマンスで、優勝を掴みにいきます！そして広島をぶち盛りあげます！」

ダブルダッチ ASUKI





ASUKI

フリースタイルを得意とし、ソロバトルにおいて数多くの優勝経験を持つ。2024年パリ五輪期間中に開催されたダブルダッチエキシビションマッチでは日本代表としてパフォーマンスを披露し女性プレイヤーのアイコンとして注目を集めている。









競技責任者 KEITA JUMPROCK／REG☆STYLE所属 コメント「DOUBLE DUTCH CUP 広島 初開催！キッズから大学生、社会人まで幅広いチームが参戦します。先日開催されたDOUBLE DUTCH CONTEST JAPANの優勝、準優勝チームも登場！ダブルダッチが誇る、究極のチームワークに注目です。」









【3×3バスケットボール】

坂田 央選手コメント「3×3の魅力を全面に表現してもっとも熱いチームになれるよう全力で勝ちにいきます！広島の皆さんの熱い応援お待ちしています！」

3×3 坂田央選手





坂田 央(さかた あたる)

所属：3STORM.EXE

東京都出身／1991年9月18日生まれ。中学入学と同時にバスケットボールを本格的に始め、中学3年時には全国中学校バスケットボール大会でベスト16を経験。日本大学豊山高等学校では東京都予選ベスト4、東京都代表として国体にも出場。日本大学進学後は3年次にチームキャプテンに選ばれ全日本大学バスケットボール選手権大会でベスト6を達成した。2014年、トライアウトを経てNBLの広島ドラゴンフライズに入団。その後島根スサノオマジックへ移籍し、右アキレス腱断裂という大怪我を乗り越え、B1昇格を果たした島根、さらに愛媛オレンジバイキングスへと活躍の場を広げ5人制プロバスケットボール選手として10年以上のキャリアを積んだ。3人制では2019-20シーズンに初めて3STORM HIROSHIMA.EXEに加入し、2023シーズンに復帰。196cm/95kgのフォワードとして培ったプロのフィジカルと経験を3×3のコートで発揮し、2026シーズンも背番号7を背負って3STORM.EXEの核として広島・宇部のコートに立ち続けている。









金子 陸選手コメント「今年は3×3で西日本を盛り上げる、熱いシーズンが幕を開けます！今回のイベントでも、チーム一丸となって優勝を目指して戦い抜きます。ぜひ会場に足を運んで、熱い応援をよろしくお願いします！」

3×3 金子陸選手





金子 陸(かねこ りく)

所属：3STORM.EXE

福岡県出身／1990年8月23日生まれ。バスケット界の名門・福岡大学附属大濠高校でプレーし、立命館大学へ進学。卒業後は地元福岡を拠点に3×3の世界へ飛び込み、2020年に福岡で初めて設立された3×3チームYUWA MONSTERSの初代メンバーの一人として九州の3×3文化の草創期を支えた。その後FUKUOKA.exe、LAST ONE FUKUOKA.exeでもプレーを続け、福岡の3×3シーンを長年牽引した。2024シーズン、3STORM.EXEへ新規加入。加入初年度にもかかわらず副キャプテンに抜擢され、キャプテン森山 裕平選手とともにチームを牽引する役割を担った。185cm/83kgのフィジカルと長年の3×3経験に加え、高確率のアウトサイドシュートを武器に、広島・宇部のコートで即戦力として存在感を放った。2026シーズンも背番号13を背負い、チームの勝利とさらなる飛躍に向けて挑み続ける。









競技責任者 株式会社スリストム/仲摩 匠平氏 コメント「ひろしまゲートパークに、アーバンスポーツの熱気が集まります。3×3バスケットボールは今回が初参加となりますが、このイベントをきっかけに広島がアーバンスポーツの発信地となるよう、チーム一丸で盛り上げてまいります。コートから溢れ出すスピードと熱量を、ぜひ会場で生体感してください。」

パルクール 石田英太





【パルクール】

石田 英太選手コメント「去年男子シニアスピードで優勝することが出来たので、今年は二連覇目指して全力で頑張ります。また、地元広島での開催なため、僕の動きを通してパルクールの面白さを沢山の人に伝えたいです！応援よろしくお願いします！」









石田 英太(いしだ えいた)

所属 ：MISSION HIROSHIMA

出身 ：広島県広島市在住/2008年9月6日生まれ

高校名：広島市立沼田高等学校

戦績 ：第6回パルクール日本選手権 男子スピード優勝

第1回FIGパルクールジュニア世界選手権 男子フリースタイル優勝









松原夕來選手 コメント「地元広島で日々の成果を発揮出来るよう全力で挑みたいと思います。」

パルクール 松原ゆら





松原 夕來(まつばら ゆら)

所属：MISSION HIROSHIMA

2021年第2回JGAパルクール日本選手権 FREESTYLE 2位

広島県広島市在住/2007年11月3日生まれ。小学6年生の時にイベントでパルクールのパフォーマンスを見たことをきっかけに教室に通い始める。卓越した身体能力と努力を重ね、2021年には中学生ながら日本選手権でフリースタイル銀メダルを獲得。2024年には念願の日本代表に選出され、各国代表の中で最も小柄な体格ながら、スピード競技で持ち前の俊敏さを武器に健闘した。









競技責任者 日本体操協会パルクール委員会／荒本委員長 コメント「本大会が選手一人ひとりにとって次のステージへとつながる機会となり、将来を担う世代にとっても大きな挑戦の場となることを願っています。また開催地広島にとってより価値ある大会となるよう、全力で取り組んでまいります。」









【スケートボード】

競技責任者 FLAKE CUP代表／笠松 潤氏 コメント「総エントリー数1,900名のキッズスケーターを集める日本最大級のスケートボードコンテストFLAKE CUP。2026シーズンは昨年に引き続き4月のURBAN FUTURES HIROSHIMAにて開幕。イオンモールなど日本各地全9会場で開催し上位入賞選手を集め来年1月16日(土)イオンモール幕張新都心にてチャンピオンシップを開催する予定です。皆様、是非キッズたちのパフォーマンスの応援にひろしまゲートパークにお越しください。」





＊リリース掲載以外の出場表明選手に関しては各競技団体にお問い合わせください。









[大会概要]

タイトル：「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」

会期 ：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

会場 ：ひろしまゲートパーク(広島県広島市中区基町5-25)

広島電鉄「原爆ドーム前」下車 徒歩1分、「紙屋町西」下車 徒歩2分

アストラムライン「県庁前」下車 徒歩4分

バス「紙屋町」下車 徒歩1分／「広島バスセンター」下車 徒歩4分

主催 ：アーバンフューチャーズ広島実行委員会

共催 ：日本アーバンスポーツ支援協議会／日本体操協会／

日本ダンススポーツ連盟／日本ジャンプロープ連合／日本スケートボード協会

協力 ：広島県／広島市

特別協賛：イオン株式会社

入場 ：無料

競技種目：ブレイキン／ダブルダッチ／3×3バスケットボール

スケートボード／パルクール





［競技大会］

(1) ブレイキン／東急不動産ホールディングスBreakin' Summit in Hiroshima

(2) ダブルダッチ／DOUBLE DUTCH CUP HIROSHIMA

(3) スケートボード／FLAKE CUP

(4) パルクール／第7回日本選手権予選＆ネクストジェン予選

(5) 3×3バスケットボール／3×3 URBAN DAYS HIROSHIMA

＊4月18日(土)3×3.EXE GAME／4月19日(日)3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027





＊Breakin' Summitとは2024年、Shigekixを大会アンバサダーに迎え、日本のKidsにさらなる可能性と活躍の場を提供することを目的として開催された大会です。今回、そのスピンオフ企画として広島県にて初開催します。

＊DOUBLE DUTCH CUP HIROSHIMAとは、世界トップクラスの実力を誇る日本のダブルダッチを全国へ広げるため新たな大会「DOUBLE DUTCH CUP」が誕生し、全国初開催として広島県での実施が決定しました。

＊3×3.EXE GAMEとは、3×3プロリーグなどを開催する3×3.EXEブランドが行うジュニア世代を中心に若年層向けに提供するイベントです。

＊3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027とは2013年に始まり累計1300チーム以上が参加するプロ、アマ、学生チーム、海外クラブなどが参加する国内最大規模の3×3トーナメントです。

＊FLAKE CUPとは、日本スケートボード協会が後援する日本最大のキッズコンテストです。現在選手エントリー中です。

＊パルクール日本選手権予選＆ネクストジェン予選とは、2026年秋に開催予定のパルクール日本選手権の予選大会とジュニア＆キッズ強化候補選手選考会です。





各競技大会の開催日程・出場選手などの詳細に関しては、各競技連盟にお問い合わせください。