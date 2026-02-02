スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大野 範子)は、創業120周年を機にコーポレートロゴを刷新し、2026年3月21日より順次運用を開始いたします。

小学校の手洗い場の石けんとして親しまれた「レモン石鹸」から始まり、ボディソープやシャンプー、入浴剤などのトイレタリー商品、その後はスキンケアカテゴリーへと事業を広げてきた当社は、“お客様のニーズに寄り添ったものづくり”を大切にしながら、商品・販路・生産体制など事業のあらゆる面で新たなステージへと歩みを進めています。

こうした変化の方向性と、「社会に必要とされる企業であり続けたい」という想いを企業の“顔”として示すため、「誠実・継承・世界へ」をテーマに据えた新コーポレートロゴを制定しました。





新企業ロゴ





■ロゴ変更の背景

株式会社マックスは、1905年(明治38年)に洗濯石けんの製造からスタートし、「レモン石鹸」などのロングセラーをはじめ、時代ごとの暮らしのニーズに応じた製品を提供してきました。現在では、固形石けんからスキンケア・ボディケア・ヘアケア・入浴剤など自社ブランドを幅広く展開し、全国のドラッグストアやホームセンター、ECを通じてお客様の生活に寄り添っています。

また、環境配慮型の固形シャンプーや、地域と連携したご当地コスメなどの新たなチャレンジを進める中で、商品開発・販路・生産体制など事業のあらゆる面が、これまでとは違うステージへと移行しつつあります。

さらに、2034年までに売上全体に占める海外比率を20％以上に引き上げ、世界で親しまれる企業への進化にも一層注力してまいります。

このような背景を踏まえ、創業120周年という節目にあたり、この変化と今後の方向性をあらためて示すシンボルとして、新コーポレートロゴの制定に至りました。









■新コーポレートロゴのコンセプト

◎テーマ「誠実・継承・世界へ」

新しいコーポレートロゴには、「誠実・継承・世界へ」という三つのテーマを込めています。お客様や社会に対して真摯であり続けること(誠実)、創業以来受け継いできた精神と信頼を大切にすること(継承)、日本発のものづくりをより広いフィールドで役立てていくこと(世界へ)。これらを、今後のマックスの指針としてロゴ全体に反映しました。





◎デザインのポイント

1. シンプルで温かみのあるロゴタイプ

シンプルで視認性の高いタイポグラフィをベースに、随所に柔らかな曲線を取り入れたロゴタイプとしました。日々の暮らしにそっとなじむ、どこか温かみのある表情を目指しています。また、視認性の高い字体を採用することで、世界中の人々に親しまれるようなデザインに仕上げました。





2. 「A」の内側に配した赤い丸

ロゴ中央の「A」の内側には赤い丸を配置しました。「MADE IN JAPAN」を想起させる赤であると同時に、既存ロゴで長年親しまれてきた赤い丸のモチーフを継承したものです。新しさの中にもマックスらしさや連続性を感じていただけるポイントとしています。





3. 読みやすさと柔らかさを両立したフォルム

全体としては読みやすさ・判別しやすさを重視しつつ、文字の端々に丸みや抑揚をもたせることで、確かな技術としなやかな発想の両方を感じられるフォルムとしました。120年の歴史で培ってきたものづくりの力を土台に、これからも新しい価値を生み出していく姿勢を表現しています。









■代表取締役社長 大野 範子・メッセージ ～新コーポレートロゴ制定に寄せて～

株式会社マックスは、2025年3月に創業120周年という大きな節目を迎えました。長い年月の間、多くのお客様、取引先様、従業員、そして地域社会の皆さまに支えていただきながら歩んでこられたことに、心より感謝申し上げます。

120年という年月は、私たちに「歴史を振り返る」だけでなく、「これからのマックスは何を目指すのか」を考える機会を与えてくれました。石けんづくりからスタートし、ボディケアやシャンプー、入浴剤などのトイレタリー商品へと事業領域を広げ、さらに近年ではスキンケア事業への展開も進めてまいりましたが、その根底にあるのは常に「社会に必要とされる企業であり続けたい」という想いです。

今回制定した新しいコーポレートロゴには、「誠実・継承・世界へ」というテーマのもと、その想いをあらためてかたちにしました。シンプルで読みやすいロゴタイプや、中央の「A」の内側に配した赤い丸などの要素に、120年の歩みと世界へ向けた挑戦への決意を託しています。

マックスはこれからも、お客様のニーズに耳を傾け、社会や環境の変化に真摯に向き合いながら、商品やサービスを通じて新しい価値を提案してまいります。商品・販路・生産などあらゆる面で新たなステージに進む企業として、このロゴとともに次の時代へ向けた一歩を踏み出してまいります。

今後とも、変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。









■ロゴ切り替えのスケジュール

運用開始時期：2026年3月21日より順次

既存資材・商品パッケージの在庫状況や環境負荷低減に配慮しながら、段階的に新ロゴへの切り替えを行います。そのため、一定期間は新旧ロゴが併存する場合がございますが、順次新ロゴへの統一を進めてまいります。なお、ロゴの刷新およびパッケージデザインの変更にあたっても、商品の処方や品質に変更はございません。これまでと同様に、安心してご利用いただけます。小売店様向けには、新ロゴを反映した店頭販促ツールの展開も順次予定しています。









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本社 ：〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所：〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ：〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ：072-994-5050(代)

FAX ：072-994-4531(代)

URL ：https://www.soapmax.co.jp/