“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「古湯温泉 佐賀風雅」（所在地：〒840-0521 佐賀県佐賀市富士町大字小副川2208-1）は、2026年2月13日（金）～15日（日）まで皆様にバレンタインならではの特別感を味わっていただけるよう、館内BARにてバレンタイン限定チョコレートパフェを販売いたします。古湯温泉 佐賀風雅： https://saga-fuga.com/

「古湯温泉 佐賀風雅」は、“川のほとりで、移ろい語らう宿”をコンセプトに、古湯温泉の「ぬる湯」や佐賀の地酒やお茶を愉しむBar、佐賀の恵みを味わう創作会席、清流嘉瀬川を望む客室などをお愉しみいただける温泉旅館です。この度当館ラウンジバーにて提供するパフェは、フレッシュフルーツと果肉入りイチゴリキュール、チョコリキュールを使用した大人のチョコレートパフェです。ぜひカップルやご夫婦、ご友人同士でバレンタインシーズン限定の特別なスイーツを愉しんでみてはいかがでしょうか。

バレンタインパフェ 概要

販売期間：2026年2月13日（金）～15日（日）提供場所：館内BAR内容：【佐賀風雅特製チョコレートパフェ】フレッシュフルーツと果肉入りイチゴリキュール、チョコリキュールを使用した大人のパフェ※お酒が苦手な方はリキュールをシロップへ変更可料金：1,000円

おすすめプラン

プラン名：【屋上貸切サウナオープン記念】＜15％オフ／サウナ無料体験＞風と空の屋外サウナ＜特選会席－国産牛－＞価格：23,370円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）予約・詳細：https://x.gd/ftJzS

古湯温泉 佐賀風雅

古湯温泉・佐賀風雅 概要所在地：〒840-0521 佐賀県佐賀市富士町大字小副川2208-1アクセス： JR「佐賀駅」より車で約35分、佐賀空港より車で約55分客室数： 全21室館内施設：大浴場、ラウンジ、レストラン会場、フィンランドサウナHP：https://saga-fuga.com公式インスタグラム：https://www.instagram.com/saga.fuga/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

