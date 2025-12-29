K-ビューティーは今、エシカルへ″… ヴィーガン・自然派ブランドが舞浜ポップアップで大注目
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338256&id=bodyimage1】
日本の美容業界でも「クリーンビューティー」が標準となりつつある中、韓国の最新エシカルコスメを体験できる場が舞浜に設けられました。
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日から開催中のポップアップストアにて、環境と肌への優しさを追求したブランド群が来場者の支持を集めていると明らかにしました。初日には意識の高い消費者を中心に300名以上が訪れました。
会場では、動物由来成分を排除しヴィーガン認証を取得した**「Tovegan （トゥービーガン）」**や、不必要な化学成分を排除した**「NULLI （ヌリ）」**、自然由来の優しい成分にこだわった**「jeisia （ジェイシア）」**などが紹介されています。これらは「肌に良いだけでなく、環境にも配慮したい」という日本の消費者のニーズと合致しています。
来場者は「成分表を見て安心して使えるブランドが多い」「パッケージもシンプルで環境に配慮されているのが分かる」と好意的な反応を示しました。
運営事務局は「K-ビューティーは単なる流行を超え、持続可能なライフスタイルを提案する段階に来ている」とし、30日までその価値を発信し続ける予定です。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
日本の美容業界でも「クリーンビューティー」が標準となりつつある中、韓国の最新エシカルコスメを体験できる場が舞浜に設けられました。
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日から開催中のポップアップストアにて、環境と肌への優しさを追求したブランド群が来場者の支持を集めていると明らかにしました。初日には意識の高い消費者を中心に300名以上が訪れました。
会場では、動物由来成分を排除しヴィーガン認証を取得した**「Tovegan （トゥービーガン）」**や、不必要な化学成分を排除した**「NULLI （ヌリ）」**、自然由来の優しい成分にこだわった**「jeisia （ジェイシア）」**などが紹介されています。これらは「肌に良いだけでなく、環境にも配慮したい」という日本の消費者のニーズと合致しています。
来場者は「成分表を見て安心して使えるブランドが多い」「パッケージもシンプルで環境に配慮されているのが分かる」と好意的な反応を示しました。
運営事務局は「K-ビューティーは単なる流行を超え、持続可能なライフスタイルを提案する段階に来ている」とし、30日までその価値を発信し続ける予定です。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社LeeSunHwaがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
プレスリリース詳細へ