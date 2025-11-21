¡ÖKINDAI Ramen Venture ¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î³ØÀ¸·Ð±Ä¥éー¥á¥óÅ¹¡¢¿·Å¹¼çÁª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ
¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë10·î¤Ë³ØÀ¸°û¿©Å¹µ¯¶È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKINDAI Ramen Venture ¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢ÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Çºß³ØÀ¸¤¬¥éー¥á¥óÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÍÂåÌÜÅ¹¼ç¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·îËö¤Ç½ÐÅ¹´ü´ÖËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼¡´üÅ¹¼ç¤ò·è¤á¤ëÁª¹Í²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü³ØÀ¸¤¬°û¿©Å¹¤Îµ¯¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢³ØÀ¸¤Îµ¯¶È²ÈÀº¿À¤Î¾úÀ®¤ò¤á¤¶¤¹¡üÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë4·î±Ä¶È³«»Ï¤Î¸ÞÂåÌÜÅ¹¼ç¤ò¸õÊä¼Ô3¿Í¤«¤éÁª¹Í¡üÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï»î¿©¿³ºº¤È»ö¶È·×²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û³ØÀ¸°û¿©Å¹µ¯¶È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKINDAI Ramen Venture ¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥éー¥á¥óÅ¹¤òµ¯¶È¡¦·Ð±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ä¿·¤¿¤Êµ¯¶È¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç³ØÁ´ÂÎ¤Ç³ØÀ¸¤Îµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë10·î¤«¤éÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë3·îËö¤Ï½éÂåÅ¹¼ç¤ÎÇÀ³ØÉô4Ç¯¡ÊÅö»þ¡ËÀ¾ÆàÄÐ¤µ¤ó¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë4·î¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë3·îËö¤ÏÆóÂåÌÜÅ¹¼ç¤ÎÁí¹ç¼Ò²ñ³ØÉô4Ç¯¡ÊÅö»þ¡ËÂ¼¾åóÕ°ìÏº¤µ¤ó¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë4·î¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë2·îËö¤Ï»°ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Î¹ñºÝ³ØÉô4Ç¯¡ÊÅö»þ¡ËÁ°ÅÄÑÛÂ¿Ï¯¤µ¤ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë4·î¤«¤é¤Ï»ÍÂåÌÜÅ¹¼ç¤Î¹ñºÝ³ØÉô4Ç¯¡¡²¬ÅÄÄë²µ¡Ê¤Æ¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·îËö¤Ç´ü´ÖËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î¤Î¼¡´üÅ¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î¤«¤é½ÐÅ¹´õË¾¼Ô¤ò³ØÆâ¸øÊç¤·¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½ñÎàÁª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢3¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¹Í²ñ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Áª¹Í²ñ¤Î°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò»î¿©¤·¡¢Æó¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤ä»ö¶È³µÍ×¡¢¼ý»Ù·×²èÅù¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»ö¶È·×²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº½ªÎ»¸å¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤¬½ÐÅ¹¼Ô¤ò·èÄê¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î¤«¤é±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î1Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～19¡§30¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16¡§00～17¡§15¡¡°ì¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¿³ºº¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17¡§50～19¡§30¡¡Æó¼¡¿³ºº¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¡Ë¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥«¥Õ¥§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1F¡Ö¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×Å¹ÊÞ¡¢3F¡¡Â¿ÌÜÅª¥ëー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡§°ì¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¿³ºº¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16¡§00～16¡§10¡¡³«²ñ/Áª¹Í°Ñ°÷¾Ò²ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16¡§10～17¡§15¡¡»î¿©¿³ºº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æó¼¡¿³ºº¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17¡§50～18¡§00¡¡Áª¹Í°Ñ°÷¾Ò²ð¡¦Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹°§»¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18¡§00～18¡§50¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18¡§50～19¡§05¡¡Áª¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19¡§05～19¡§15¡¡Áª¹Í·ë²ÌÈ¯É½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19¡§15～19¡§30¡¡Áª¹Í°Ñ°÷¹ÖÉ¾¡¦Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹Áí³çÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹¡§³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¡¡¾ïÇ¤Íý»ö¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹¡¡À¤¹ÌÀÐ¹°Áª¹Í°Ñ°÷¡¡¡§KINDAI Ramen Venture¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÀ¾±×±û¡Ê¤Þ¤¹¤ª¡Ë»á¡ÊTsurumen Davis¡¡Å¹¼ç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤è¤ê¤«¤±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅÄ¹¨¹Ô¡¡»á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤ó¤«¡£¡ÊÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¾ÆàÄÐ¤µ¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂç³Ø±¡¼Â³Ø¼Ò²ñµ¯¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³Ø°Ì¥×¥í¥°¥é¥à2Ç¯¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×½éÂåÅ¹¼ç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×»ÍÂåÌÜÅ¹¼ç¡¡²¬ÅÄÄë²µ¡Ê¤Æ¤ª¡Ë¤µ¤ó¡Ê¹ñºÝ³ØÉô4Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉôµ¯¶È¿ä¿Ê¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡髙ÌÚ½ãÊ¿¡Ú¡ÖKINDAI Ramen Venture ¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÛÅ¹ÊÞ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï³ØÀ¸¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¥éー¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þÊç¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¡¢±Ä¶Èµö²Ä¤Î¼èÆÀ¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÆÏ½Ð¤Ê¤É¡¢³«Å¹¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò³ØÀ¸¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¡£Âç³Ø¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î½é´üÀßÈ÷¤ª¤è¤Óº£¸å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈ÷ÉÊ¤ÎÍÑ°Õ¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»ÎÁÅù¤òÉéÃ´¤·¡¢³ØÀ¸¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¡¢¶¦±×Èñ¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÄ´Íý´ï¶ñÎà¡¢¾ÃÌ×ÉÊÈñ¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¡¢¿Í·ïÈñÅù¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¹´ü´Ö¤Ï¸¶Â§1Ç¯´Ö¤È¤·¡¢»ÍÈ¾´üËè¤Ë·è»»Êó¹ð¤ò¼Â»Ü¡£2´üÏ¢Â³¤ÇÀÖ»ú·Ð±Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¶Â§Å±Âà¤È¤¹¤ë¡£½ÐÅ¹¼Ô¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤ÏËèÇ¯³ØÆâ¸øÊç¤·¡¢»ö¶È·×²è¤Î¥×¥ì¥¼¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥éー¥á¥ó¤Î»î¿©¿³ºº¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£¡ÚKINDAI Ramen Venture¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÛTsurumen Davis¡¡Å¹¼ç¡¡ÂçÀ¾±×±û»á¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÇÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡ÖTsurumen Davis¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÂçÀ¾±×±û»á¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¿À®12Ç¯¡Ê2000Ç¯¡Ë¶áµ¦Âç³Ø¾¦·Ð³ØÉô¡Ê¸½¡¡·Ð±Ä³ØÉô¡Ë·Ð±Ä³Ø²ÊÂ´¡£Ê¿À®19Ç¯¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ËÂçºå»ÔÄá¸«¶è¤Ç¥éー¥á¥óÅ¹¡ÖÄáÌÍ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ê¿À®22Ç¯¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ë¡Ö¤é¤¡ÌÍ¥¯¥ê¥Õ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2Å¹ÊÞ¤òÂçºå¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ë°é¤Æ¤¿¸å¡¢Ê¿À®26Ç¯¡Ê2014Ç¯¡Ë¤ËÅÏÊÆ¡£¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Îー¥¹¥¥ã¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³«Å¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë4·î¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¡ÖTsurumen Davis¡×¤ò³«Å¹¡£¡Öº£¡¢ºÇ¤âÇ®¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×Âè1°Ì¤ò3¥õ·îÏ¢Â³³ÍÆÀ¡£The Boston Globe»æ¤Î1ÌÌ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤¤¡£Ê¿À®31Ç¯¡Ê2019Ç¯¡Ë2·î¡¢¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤Ë½Ð±é¡£Boston Magazine»ï¡¡¡ÖBest of Boston 2019¡×¼õ¾Þ¡£Time Out»ï¡Ö¥Ü¥¹¥È¥óÆüËÜ¿©ÉôÌç¡×Áí¹ç2°Ì¼õ¾Þ¡£¼«¿È¤¬½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥éー¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGF Ramen Lab¡×¤Ç¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç93,870¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ú¡Ö¶áÂç¤ò¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¡×±Ä¶È¼ÂÀÓ¡Û¢£½éÂå¡¡ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë10·î～ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë3·îÇä¾å¡§19,628,600±ß¡¡ÇÕ¿ô¡§31,622ÇÕ¢¨¸½ºß¤Ï¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¤¹¤¹¤ë¤«¡¢¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¤Ê¤é¤Þ¤ÁËÜÅ¹¡×¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¡¦¡Ö¤¹¤¹¤ë¤«¡¢¤¹¤¹¤é¤ó¤«¡£¿´ºØ¶¶Å¹¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¡¢¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ä¤«¤ë¡¢¤Ä¤±¤ë¡£¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Î3Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¢£ÆóÂåÌÜ¡¡ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë4·î～ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë3·îÇä¾å¡§18,571,430±ß¡¡ÇÕ¿ô¡§33,508ÇÕ¢¨¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Û¥ë¥â¥ó¥éー¥á¥ó¡ÖÌÍ¤äaube～¤ªー¤Ö～¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤ò·Ð±Ä¢£»°ÂåÌÜ¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë4·î～ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë2·îÇä¾å¡§20,602,990±ß¡¡ÇÕ¿ô¡§32,430ÇÕ¢¨¸½ºß¤Ï¡¢Ë¢·Ï·ÜÇòÅò¡ÖTHE NOODLE FACTORY ÌÍ¥Î¶Á¡×¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¢£»ÍÂåÌÜ¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë4·î～ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î»þÅÀÇä¾å¡§12,477,260±ß¡¡ÇÕ¿ô¡§21,962ÇÕ¢¨»ÍÂåÌÜ¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·îËö¤Þ¤Ç½ÐÅ¹Í½Äê¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¶áµ¦Âç³Øhttps://www.kindai.ac.jp/