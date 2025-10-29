『リチウムイオン電池市場』の技術、有力企業、用途を解説した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。今後の展望、市場予測も掲載しています。
2025年10月29日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「リチウムイオン電池市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月22日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「リチウムイオン電池市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Li-ion Battery Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 473
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-battery-market/1132
本調査レポートでは、技術、有力企業、アプリケーションを取り上げながら、リチウムイオン電池市場を解説します。主要4分野（バッテリー式電気自動車、電気自動車、家電製品、定置型エネルギー貯蔵）の2020年から2024年までの実績データと2025年から2036年までの市場予測も掲載しており、最も包括的かつ最新の調査となっています。リチウムイオン電池市場が2036年までに3000億ドルを超える規模に成長する見通しであるなど、大きな機会があることを明らかにしています。
「リチウムイオン電池市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 以下項目を対象とする材料・コスト分析と市場動向
- 負極
- 正極
- バインダーと添加剤
- 電解質
- セパレータ
- 集電体
■ 市場動向（ギガファクトリーのタイムラインや拡張計画など）
■ 各用途の販売動向と各種パック・バッテリーケミストリーの材料コスト分析
■ 予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-battery-market/1132
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
