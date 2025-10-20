世界のタイヤリサイクル市場：2031年に174億米ドルへ到達、CAGR3.4％で持続可能社会を支える循環型エコノミーの進化
世界のタイヤリサイクル市場は、2022年における129億米ドルから2031年には174億米ドルへと拡大が見込まれています。2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）は3.4％と安定的な成長を遂げる見通しです。この市場拡大の背景には、世界的な廃棄物削減の潮流、環境保全意識の高まり、そしてリサイクル技術の進化が大きく関わっています。使い古されたタイヤを新たな資源として再利用する動きは、単なる廃棄物処理の域を超え、持続可能な産業の中核を担う重要な取り組みとして注目を集めています。
環境問題が生み出したタイヤリサイクル需要の高まり
自動車産業の発展に伴い、世界では年間10億本を超えるタイヤが廃棄されています。これらのタイヤは自然分解がほとんど進まず、環境に深刻な影響を与える要因となっています。焼却による二酸化炭素や有害物質の排出は地球温暖化や大気汚染を助長し、不法投棄されたタイヤは水たまりを生み出して蚊の繁殖地となり、衛生面でも問題視されています。このような環境的課題を背景に、タイヤリサイクルは廃棄物削減と資源の再循環を両立させる「グリーン・ソリューション」として脚光を浴びています。政府や国際機関も再生素材の活用を推進する政策を打ち出しており、規制強化と補助金制度が市場の成長を後押ししています。
リサイクル技術の進化がもたらす新たな付加価値
近年の技術革新により、タイヤリサイクルの方法は大きく進化しました。従来の機械的破砕に加え、熱分解（パイロリシス）技術を用いたリサイクルでは、廃タイヤから燃料油、ガス、炭素ブラックなどの高付加価値製品を取り出すことが可能になっています。これらの副産物は、エネルギー供給源や新素材として再利用され、再生可能エネルギー産業や化学産業との連携が進んでいます。さらに、AIやIoTを活用したスマートリサイクルシステムも登場しており、効率的な分別・加工が実現。これにより、廃棄物の最小化とエネルギーコストの削減が同時に達成されるようになりました。
アジア太平洋地域の台頭と市場の地理的多様化
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界のタイヤリサイクル市場において最も急速に成長しています。中国、インド、日本、韓国といった国々では、自動車保有台数の増加に伴い廃タイヤの発生量が急増しており、リサイクル技術の導入が不可欠になっています。これらの国々では、政府の環境規制と企業のESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みが相乗効果を生み、効率的なリサイクル体制の構築が進行中です。また、欧米市場では成熟したリサイクルネットワークが確立されている一方で、サステナビリティ指標に基づく新しい投資機会が広がっています。今後は、グローバルな連携と技術共有を通じて、地域間の格差を縮小する動きが加速すると見込まれます。
主要な企業:
● Michelin Group S.A.
● Tire Disposal and Recycling Inc
● Contec S.A.
● Tyre Recycling Solutions SA
● reRubber LLC
● Bridgestone Corporation
● Entech Inc
● Wastefront AS
● Green Distillation Technologies Corporation Ltd
● Emanuel Tire LLC
● Continental AG
● Liberty Tire Services LLC
● Champlin Tire Recycling Inc
● Apollo Tyres Ltd
● Genan Holding A/S
● Re-Match Holding A/S
