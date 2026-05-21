5月20日、女優・出口夏希と、俳優・伊藤健太郎の熱愛を『女性セブンプラス』が報じた。

同誌によると、2025年秋頃に伊藤から出口への熱心なアプローチがあり、交際に発展したという。5月中旬の夜、伊藤が運転する車から2人で降り、連れ立って伊藤の自宅マンションへ消えていく姿が同誌に目撃されている。

伊藤は過去に女優・山本舞香との熱愛が話題になったが、2020年にひき逃げ事故を起こし、逮捕。不起訴になったものの、俳優活動を一時休止した。その後、山本とは破局・復縁の末、2024年春頃に関係を終わらせたと報じられてきた。

「ひき逃げ騒動へのバッシングは大きいものでしたが、地道な活動を積み重ね、順調に俳優業に復帰しています。2023年には、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』にて特攻隊員を好演し、第47回日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。2024年には『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）で4年ぶりに地上波連ドラに帰ってきました。

プライベートでは、2025年6月には、女優やアーティストとして活動する吉田凜音との熱愛が『FRIDAY』に報じられましたが、数カ月後には破局したといいます。出口さんとの交際については、吉田さんとの破局から間もない時期だったようです。

出口さんとは映画『あの花〜』で共演し、劇中ではカップルとして描かれます。今年8月に公開される『あの花〜』の続編にも出演しているため、タイミングがよかったのかもしれませんね」（芸能担当記者）

そして熱愛報道をうけ、2024年2月に行われた『あの花〜』の舞台挨拶が再注目されている。

「大ヒット記念の舞台挨拶で、劇中カップルである伊藤さんから出口さんへ花束をプレゼントする場面がありました。その時、伊藤さんは『僕の周りは出口夏希がいい、しか言いません。おめでとうございます』と発言。出口さんは『ありがとうございます！』と嬉しそうな笑顔で花束を受け取っていました」（同前）

Xでは、当時のやり取りを思い出し、合点がいったという反応が多く寄せられている。

《伊藤健太郎、あの花の舞台挨拶で出口夏希絶賛してたけどそういうことだったのねぇ》

《今見るとオモロいww》

美男美女で年も近く、まさにお似合いカップルの誕生だ。しかし、その一方で、伊藤の過去を思い出す人々からの厳しい意見も少なくない。

「若手俳優として目覚ましい活躍を見せていた伊藤さんは、2020年のひき逃げ事件で相当印象を悪くしています。加えて、事件以降、伊藤さんの活動を全面サポートしてくれていた事務所から、2024年に俳優・小栗旬さん率いるトライストーンへ移籍したんです。

当時、元事務所が発表した書面では、『双方の意見が一致せず、最終的に退所という形で合意に至りました』とつづられていました。あまり穏やかでない文面で、一部のファンには伊藤さんの不義理のイメージがついてしまい、当時も批判が寄せられていました。そうした印象が積み重なって、いまも伊藤さんには不信感を抱いている人も多いようです。今回の熱愛報道では、出口さんに対しても『がっかりした』という声が出ているようです」（同前）

新しい出会いにポジティブな伊藤も、ファンの心を取り戻すことには苦戦中か。