イングランドの若き才能たちが激突する伝統のFAユースカップ決勝を巡り、マンチェスターの2大クラブの間で巻き起こった論争が、ついにルール変更へ発展する可能性が浮上している。『Daily Mail』が伝えている。



発端となったのは、マンチェスター・シティが本拠地エティハド・スタジアムの改修工事を理由に、決勝会場を約6400人収容の女子チーム用スタジアムへ変更したことだった。これに対し、マンチェスター・ユナイテッド側が強く反発し、大きな議論へと発展していた。



