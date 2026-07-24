フォード
『フォード』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月2日
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
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佐々木麟太郎がマーリンズに指名された背景に、スカウトが語る人間性の高さ
長打力は世界レベルだが守備や打率など複数の課題が残ると指摘される
ココカラネクスト
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
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石川ケニーがレッズ入団決断 契約金約6200万円は佐々木麟太郎を上回る
契約金は約38万ドル（約6200万円）で、オリックスの指名を断りMLBを選択
スポニチアネックス
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AIエージェント「Genspark」幹部が語る、雇用代替が止まらない理由
デイリー新潮
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マーリンズ監督が佐々木麟太郎と対面し、その知性と勇気を高く評価
マッカラー監督は「非常に印象のいい青年で質問の内容も素晴らしかった」と語った
スポニチアネックス
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団、副社長が才能と人間性を絶賛
打撃はパワーと選球眼を兼ね備えた打者と高く評価し全力支援を約束した
フルカウント
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見で流ちょうな英語を披露
できるだけ早くメジャーでプレーすることが夢と英語で決意を表明した
スポニチアネックス