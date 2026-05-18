起業家・飯田祐基氏（34）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。マーダーミステリー市場の拡大を狙って設立した「株式会社これからミステリー」の撤退を報告した。

飯田氏は「2024年1月5日、品川インターシティホールに700人以上の方が集まってくれた、あの発表の日から約2年半が経ちました。『日本にマーダーミステリー文化を作る。市場規模1兆円を目指す。』あの日、ヒカルさん含め有名なクリエイターさんと共にステージに立って、本気でそう宣言しました。そして、その言葉を信じて一緒に走ってくれた人たちがいました」と振り返る。

その上で「株主の皆さん。スタッフ全員。FC加盟してくれたオーナーの方々。そして応援してくださったすべての人たち、本当に申し訳ありません。株式会社これからミステリーは、店舗運営以外の事業から撤退することを決定しました。理由は、お金の調達がこれ以上出来なくなったからです。この1年半で、会社として約2億8,000万円の赤字を出しました」と報告した。

「調達した金額は合計1.3億円、借入が5000万円。私が個人で会社に貸し付けた金額は約1.2億円。それでも間に合わなかった。今回の意思決定で個人借金6000万円と、個人保証の借金5000万円の合計1.1億円の借金を背負うことになりました。さらに、役務が約5,000万円残っています飯田顧問や、MA仲介など出来ることは全部やってキャッシュを作りましたが、これ以上は無理でした」

「ギブアップさせてください。誰かのせいにする気はありません。全部、僕の判断の結果です。ただ、オールイン以上のお金とリソースを注ぎ込んで事業を継続させようとしたことは理解していただければ幸いです」とし、今後については「新しい事業を創り、這い上がっていきます」としていた。