ミスタードーナツが、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を6月3日から期間限定で販売します。5月14日から「ミスドネットオーダー」で予約受付が開始されると、SNS上では「サイトがつながらない」と話題になりました。現在も予約が取りづらい状況ながら、「もっちゅりん争奪戦に勝ったー」「予約できた」と喜ぶ声が上がっています。

【画像】予約にはコツがいる？ ミスドのネットオーダー画面

大人気「もっちゅりん」を予約するには？

「もっちゅりん」の予約開始当日は、「X」上では「もっちゅりん予約」がトレンドワードに。アクセスが集中したためか、「予約予想待機時間2542分とか意味わからない時間出てる」「192時間待ちだったよ」「サイトがつながらない」と嘆く声が相次ぎました。

ミスタードーナツは同日、「現在、ミスドネットオーダーにて大変多くのご注文をいただいており、長くお待ちいただく状況が発生しております。お客様には大変ご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます」と謝罪。また、翌日には「もっちゅりん」に関するよくある問い合わせに回答しています。

ミスドネットオーダーで予約ができない状況については、「ショップの予約状況によって、1日の販売上限数に達しており、予約できない場合がございます。また後日、受け取り日を変更し、予約が可能となることもございます。適宜、サイトをご確認ください」と案内しています。

現時点ではサイトにアクセスすると4分程度の待ち時間と一時的に表示されるものの、予約画面ではスムーズな操作が可能となっています。予約は1カ月先まで受け付けており、品切れが目立ちますが、店舗・受け取り日によっては注文可能な商品も見られます。

SNS上では、「もっちゅりん予約できたけど1カ月後（笑）」「ちょっと遠い店舗だけどもっちゅりん予約できた！」「3種類とも最大71個まで予約できるようになってる！別の店舗は1個までって制限あったし店舗によるんだね」「日付け変わったと同時に予約できる日にち1日増えるから、同じこと考える人いっぱいるらしく途端につながりづらくてエラーが何度か出たりしたけど無事に予約完了した」「今日また見てたら全種類予約取れる日があった」と予約できた人からのコメントが寄せられています。

今年は、きなこシュガーでシンプルに仕上げた「もっちゅりんきなこ」（220円、以下、税込み）、みたらしフィリングを使った「もっちゅりんみたらし」（231円）、生地にイチゴフィリングを詰め、イチゴシュガーをトッピングした新作「もっちゅりんいちご」（242円）の3種類がラインアップされています。

「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」は8月下旬まで、「もっちゅりんいちご」は6月下旬まで販売。いずれも順次販売を終了する予定です。店頭や電話での予約は実施されていません。

