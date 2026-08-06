オトナンサー
-
元気いっぱいな子猫たち→突然の《電池切れ》 尊すぎる“座り寝”に視聴者もん絶！「天使すぎる」
YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル」では、元気いっぱいに走り回っていた子猫たちのまるで電池が切れたような寝姿が配信され、動画のコメ…
-
モバイルバッテリーは何個まで機内持ち込みOK？ JALのクイズに「間違えた」「知りませんでした」
お盆休みの間に飛行機を利用する人は多いと思います。そんな中、日本航空（JAL）が8月7日に公式インスタグラムアカウントを更新。モバイルバッテリ…
-
前髪のセット、スタイリング剤を「表面」に塗ると失敗？ 実は“内側の根元”が正解…崩れない整え方とは
前髪が伸びてきたときに、抜け感を出しつつ崩れないようにセットしたいと思ったことはありませんか。どのような点を意識するときれいにアレンジでき…
-
旅先で「常用薬」を切らした…薬局で何を伝える？ “あると助かる情報”とお薬手帳の活用法とは【薬剤師に聞く】
お盆休みの時期に旅行に出掛けたり、帰省したりする人は多いのではないでしょうか。持病がある人は常用薬を持ち歩くとは思いますが、もし滞在先で薬…
-
1点あたり“596円”cocaの《5点選べる福袋》がお得！ ワンピースやデニム、ジャケットなど対象商品多数
ファストファッションブランド「coca（コカ）」が、好きな商品を5点選べる福袋を8月7日から期間限定で販売しています。【画像】1点あたり600円を切…
-
ユニクロ×フランス「コントワー・デ・コトニエ」 コーデュロイジャケット＆バレルパンツのセットアップ、デニムブラウス…全7アイテム
「ユニクロ」と仏ブランド「コントワー・デ・コトニエ」による「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」2026年秋冬コレクションのウィメンズ全7アイ…
-
夫婦別々に…「セパレート帰省」が注目を集める 女性の約4割「経験はないがしてみたい」
お盆や年末年始に、夫婦そろって帰省するという家庭も多いでしょう。そんな中、共働き世帯の増加や価値観の多様化などにより、近年注目を集めている…
-
前日にカットしたのに…“しっくりこない”男性→あか抜けカットで激変！ 2.9万いいね「別人やん」「モテそう」絶賛の声
美容室でカットしたのに、なんだかしっくりこない……そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。インスタグラムに投稿され、2万9000件もの「…
-
【松屋】630円「松屋の牛焼肉丼」発売 「牛カルビホルモン丼」も
松屋フーズ（東京都武蔵野市）が展開する牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」が、「松屋の牛焼肉丼」を8月11日午前10時から期間限定で販売し…
-
【くら寿司】本マグロ「中とろ」特別価格110円 5日間限定＆一皿“無料” 「大とろ」も
回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）は、地中海で育てられた本マグロが楽しめる「地中海本まぐろ」フェアを8月7…
-
【今日から】くら寿司×ミニオンズ初コラボ “実物”オリジナルステッカー、クリアポーチ
回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、映画「ミニオンズ＆モンスターズ」（公開中）との初コラボキャンペーン…
-
後ろ足で立って歩く子猫、見事なターンを決める！ 賢さに視聴者から驚嘆の声「かわいすぎて耐えられない！」「なんて素晴らしい」
YouTubeチャンネル「sweetfurx4」では、子猫が後ろ足で立ってダンスをする様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて泣きそう」「なんて素…
-
「休みなのに疲れる」 お盆休み特有の“隠れ疲労”に注意…3つの解消法とは
間もなくお盆休みの時期がやってきます。まとまった連休を前に「旅行や帰省が楽しみ」とワクワクしている人も多いのではないでしょうか。一方で、連…
-
【今日から】「サブウェイ」サマーバッグ発売 特製「保冷バッグ」「包める保冷サブラップ」の実物 割引チケット3500円封入
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」の「サマーバッグ」が8月7日から数量限定で販売され…
-
飛行機で「モバイルバッテリー」使用禁止 知らずに充電し“発火”したら巨額の賠償責任？【弁護士解説】
間もなくお盆を迎えます。帰省や旅行を計画している人は多いのではないでしょうか。一方で近年、電車内で客が所持していたモバイルバッテリーが発火…
-
【今日から】ジェラート ピケ カフェ×ドラゴンクエストが初コラボ SNS「おっさん行けるのかこれ…」「えぐかわいい」
マッシュフードラボ（東京都千代田区）の「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」が、ゲーム「ドラゴンクエスト」との初コラボレーション…
-
夏の旅行と重なる…「生理」どう乗り切る？ 月経移動の方法＆鎮痛薬の適切な使い方とは【医師に聞く】
夏は、旅行や海、プールなど、外出する機会が増える人は多いと思います。一方、女性にとっては生理が重なり、「海・プールの予定と生理が重なりそう…
-
【今日から】マクドナルド、次のハッピーセットは「ポケモン」 おもちゃ全12種類にSNS「こういうのでいいんだよ」
日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「ポケモン」を、8月7日から期間限定で販売します。【画像】かわいすぎる…！全部集めたいハ…
-
【漫画】大人になってもこれがないと眠れない… ボロボロのタオルケットに1.6万いいね「分かる」「夫もそう」【作者取材】
幸せまつ子さんの漫画「私の相棒」が、インスタグラムで1万6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む周囲の人に話す…
-
「まだ寝たくない…」ポールにしがみつき、眠気をガマンする子猫に視聴者もん絶！「電車の中でこういう人見る」「かわいいは正義」
YouTubeチャンネル「Muhamad Faizul Izwan Musa」では、子猫が必死に起きていようとする様子が配信され、動画のコメント欄には「眠気と戦う姿がいと…