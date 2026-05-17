美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。夫とのなれそめを語る場面があった。

君島さんは19歳でJAL沖縄キャンペーンガールに選ばれファッション誌「JJ」の専属モデルに。その後女優に転身すると、テレビ、映画、舞台で活躍。29歳で当時君島ブランドの後継者で皮膚科医だった君島明氏と結婚し、芸能界を引退。04年には夫と共にコスメブランドを設立し、現在は美容家として活躍している。

人生のターニングポイントを語る中で、女優の仕事現場では出会いがなかったことを打ち明け、「私、時代劇が多かったんですよ」と笑った。「一緒にやるのは京都太秦にいる、里見浩太朗さんとか（ベテラン俳優）がたくさんいる中だったので。仕事場で同世代の人たちは、斬られ役のお兄さんたちくらいしかいなくて。その人たちは忙しいんですよ。朝、遠山の金さんやったら、午後から水戸黄門みたいな感じで」と撮影の舞台裏などを明かした。

そんな時、のちの夫となる明氏と一緒に仕事をすることに。対面する直前に君島さんをテレビで見た明氏は「すっごい感じ悪い、この女」と思っていたというが、仕事で顔を合わせた際には「ちゃんとあいさつもする、普通にちゃんと出されたものは食べる」と最悪だった“第一印象”から一転して好印象を抱いたという。28歳で出会い、29歳で結婚。「出会ったのは4月で、9月には結納してました」とスピード婚だったことを振り返った。

「事務所とか大丈夫だったんですか」と聞かれると、「ダメでしたね」と大笑い。「結構、上を下への大騒ぎっぽくなって。あの当時は」と回想し、「それまで無名の女優だったんですけども、結婚当時のすったもんだで、知名度が上がったんですよ」とぶっちゃけていた。