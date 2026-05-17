将棋の第84期名人戦（毎日新聞社、朝日新聞社主催）7番勝負第4局は17日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で第2日を行い、先手の藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎八段（37）を123手で下し、対戦成績を4勝0敗として4連覇を達成した。

名人戦の4連覇は04〜07年の森内俊之九段以来19年ぶり。4勝無敗での名人戦勝利は10年の羽生善治九段以来16年ぶりの快挙だった。藤井自身も名人戦では初のストレート制覇で、永世名人資格獲得（通算5期）にあと1期と迫った。公式戦での連勝は3月8、9日の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局以降、大台の「10」に到達した。

藤井のタイトル獲得はこれで通算35期。6月からは第97期棋聖戦5番勝負で服部慎一郎七段（26）の挑戦を受ける。

▼藤井名人 本局は終盤まで苦しかったこともあり、4連覇の実感はあまりないというのが正直なところ。今シリーズは力戦が多く、一手一手考えながら指せたのはうれしく思う。序盤から構想力を問われる将棋が続き、自分としても考えていて面白いと感じることが多かった。（王手をかけた）永世名人は重みのある称号。今より実力を高めて取り組んでいきたい。

▼糸谷九段 （シリーズを通し）いろいろと（作戦を）投入したので、いろいろな序盤を試すことができたが、結果が出てないのは反省しなければ。第3、4局は難しい局面にできたが、実力不足が露呈というか、勉強になった。