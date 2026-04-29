【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「沖縄県の旅行先」ランキング！ 2位「ジャングリア沖縄」を抑えた1位は？
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「できたばかりでまだ行ったことがないから。アトラクションも面白そうで海や自然とも触れ合えそう」（30代男性／兵庫県）、「ジャングリア沖縄は自然豊かな森やアクティビティが充実しており、ジャングル体験や動植物との触れ合いを通して非日常の冒険を楽しめるため行きたいです」（30代男性／埼玉県）、「春だと気候的にも思う存分楽しめそうだと感じたので選びました」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
回答者からは「暖かな気候の中でゆったりと海の魅力を満喫できる季節です。世界最大級の大水槽では、ジンベエザメやマンタが悠々と泳ぐ姿を間近で観察でき、その迫力に圧倒されます。色鮮やかな熱帯魚やサンゴ礁の展示も充実し、沖縄の海の豊かさを実感できます。春は観光のピーク前で比較的落ち着いており、ゆっくり鑑賞できるのも魅力。周辺には美しい海や自然も広がり、心癒される特別な時間を過ごせる為」（30代女性／福岡県）、「那覇から少し距離があるけれどドライブがてら行きたいなと思える水族館だからです」（30代女性／鹿児島県）、「季節的に暑すぎず、ゆっくり楽しめそうだと思いました」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ジャングリア沖縄／70票2位には、沖縄北部「やんばる」の広大な自然を活かした新テーマパーク、ジャングリア沖縄がランクイン。春は沖縄特有の力強い新緑が美しく、本格的な暑さが来る前の爽やかな気候の中でアクティビティを楽しむには絶好のタイミングです。都会の喧騒（けんそう）を離れ、大自然のエネルギーを肌で感じながら非日常的な体験ができるスポットとして、高い注目を集めています。
回答者からは「できたばかりでまだ行ったことがないから。アトラクションも面白そうで海や自然とも触れ合えそう」（30代男性／兵庫県）、「ジャングリア沖縄は自然豊かな森やアクティビティが充実しており、ジャングル体験や動植物との触れ合いを通して非日常の冒険を楽しめるため行きたいです」（30代男性／埼玉県）、「春だと気候的にも思う存分楽しめそうだと感じたので選びました」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
1位：沖縄美ら海水族館／82票1位は、沖縄観光の定番であり続ける沖縄美ら海水族館です。春休みシーズンの家族連れやカップルに大人気。巨大な「黒潮の海」水槽で泳ぐジンベエザメやマンタの迫力は、何度訪れても感動を与えてくれます。また、水族館がある海洋博公園内には、春の花々が楽しめるエリアやエメラルドグリーンのビーチも隣接しており、春の陽光を浴びながらぜいたくな一日を過ごせます。
回答者からは「暖かな気候の中でゆったりと海の魅力を満喫できる季節です。世界最大級の大水槽では、ジンベエザメやマンタが悠々と泳ぐ姿を間近で観察でき、その迫力に圧倒されます。色鮮やかな熱帯魚やサンゴ礁の展示も充実し、沖縄の海の豊かさを実感できます。春は観光のピーク前で比較的落ち着いており、ゆっくり鑑賞できるのも魅力。周辺には美しい海や自然も広がり、心癒される特別な時間を過ごせる為」（30代女性／福岡県）、「那覇から少し距離があるけれどドライブがてら行きたいなと思える水族館だからです」（30代女性／鹿児島県）、「季節的に暑すぎず、ゆっくり楽しめそうだと思いました」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)