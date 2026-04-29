ドナルド・トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏が28日、1年ぶりに訪韓した。

外交関係者によると、トランプ・ジュニア氏はこの日、韓国に入国したが、「事業目的」であるため外交部との面談計画はないという。

今回のトランプ・ジュニア氏の来韓日程には、29日に開催される鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）新世界グループ会長の夫人でフルーティストのハン・ジヒ氏のデビューアルバム発売記念コンサートが含まれていると伝えられた。

鄭会長とトランプ・ジュニア氏はお互い「YJ」「ブロ（brother）」と呼び合うほど親しい関係だ。トランプ・ジュニア氏は昨年4月にも鄭会長の招待で韓国を訪問し、韓国国内の財界人らと会った。

新世界グループが最近、韓国国内に超大型AIデータセンターを共同で建設することにした米国のAIスタートアップ「リフレクション」の創業者ミーシャ・ラスキン氏もトランプ・ジュニア氏の紹介で縁が生じた。

鄭会長は昨年初め、トランプ大統領の就任式に夫人のハン氏と共に出席し、トランプ大統領の私邸、パームビーチのマールアラーゴリゾートに招待されたりもした。