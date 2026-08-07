中央日報
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韓国、観測史上最も暑い立秋になるか…日中の最高39度の猛暑
二十四節気で秋の始まりを告げる立秋の7日も、首都圏などを中心に日中の最高気温が39度まで上昇するなど、猛烈な暑さが続く見通しだ。7日、韓国気象庁…
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［K−POP］QWER、2026上半期フェイバリットチャート決算1位
グループQWER（キューダブリューイーアール）が「2026上半期Favorite（フェイバリット）チャート」決算1位のアーティストに選ばれた。中央日報がBugs…
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ネイバー、4−6月期売上高が過去最大…「来年から『AIファクトリー』の成果出す」
ネイバー（NAVER）が人工知能（AI）サービスの成長に支えられ、4−6月期に過去最大の四半期売上高を記録した。ただ、AIインフラ投資などの影響で営業…
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「これが韓国の情」…タイ人観光客を涙させた高齢男性の心温まる行動
韓国を訪れたタイ人観光客が、飲食店で初めて出会った高齢男性に食事をごちそうになった出来事が後になって知られ、話題となっている。タイ人観光客の…
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韓国の月探査機「タヌリ」、スペースX「ファルコン9」の残骸が月面に衝突する様子を撮影
韓国宇宙航空庁は6日、韓国の月探査機「タヌリ」が、5日午後3時34分（日本時間）に発生したスペースXのファルコン9ロケット上段の月面衝突の前後を、…
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ゴルフクラブで芸能事務所YG社屋の出入り口を何度も叩いて壊そうと…韓国警察、20代女性を逮捕
韓国で、ゴルフクラブを用いて芸能事務所大手YGの新社屋の出入り口を壊そうとした20代の女性が警察に逮捕された。7日、警察によると、ソウル麻浦（マ…
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中国爆撃機、核搭載可能な弾道ミサイルを装着して飛行…空中核打撃能力の初試演事例
中国人民解放軍（PLA）が空中核打撃体系の実際の運用場面を初めて大衆に公開した。5日（現地時間）の中国国営チャイナデイリー（CD）は、中央軍事委員…
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米FAA「ボーイング737 MAXで胴体に亀裂の可能性」…471機に検査命令
米連邦航空局（FAA）は、ボーイング737 MAX機の胴体に亀裂がないか点検するよう命じた。CNNが7日（現地時間）、報じた。点検対象は、米国に登録されて…
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フランスのスタートアップが開発した重量ベスト「ベジータ・バトルアーマー ベーシックモデル V2」
漫画『ドラゴンボール』に登場するキャラクター、ベジータの戦闘服をモチーフとした重量ベストが登場し、海外のSNSで話題となっている。7日、X（旧ツ…
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韓国サッカー協会の「性接待」報道に…パク・ムンソン解説委員「国際的な問題になりかねない」
サッカー解説者のパク・ムンソン氏が大韓サッカー協会の「性接待」に関する報道に怒りを表した。6日、ユーチューブチャンネル「ダルスネライブ」のラ…
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「ケンブリッジ大学史上最年少の黒人教授」、盗用疑惑で辞任…英国で波紋
英国のケンブリッジ大学で史上最年少の黒人教授となり、注目を集めた教育社会学者ジェイソン・アーデイ氏（41）が、盗用や研究実績を誇張したとの疑惑…
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「次はトイレ有料化では」…豪LCCジェットスターの機内手荷物有料化に騒然
世界の航空業界が中東戦争の影響による原油価格上昇と航空燃料供給不足で経営危機に直面する中、オーストラリアの格安航空会社（LCC）が機内手荷物棚…
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韓国銀行「中国、円防衛に向けた米日共同介入に懐疑的」
中国が円防衛に向けた米国と日本の共同介入に懐疑的な見方を示しているとの韓国銀行（中央銀行）の報告書が公表された。6日、韓国銀行北京事務所が発…
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夫が死んで笑った、ロシア衝撃の『黒い未亡人』
ウクライナ戦争の余波が最近、前線を越えてロシア社会全体に広がっている。 経済危機が深刻化する中、入隊した夫の戦死補償金を狙う「ブラック・ウィ…
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BLACKPINKロゼ、10周年イベント不参加説の懸念を払拭…「全日程確保した」
BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼは、デビュー10周年イベントに参加しないのではないかというファンの懸念を払拭し、公式イベントへの参加を約束し…
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ニシキヘビを首に巻いて踊って炎上…ミスコンテストを騒がせた19歳のスリランカ女性
ミスコンテストで保護種のニシキヘビと一緒に踊ったスリランカ人女性が、動物虐待の容疑で罰金刑を言い渡された。6日（現地時間）のAFP通信などによる…
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空からガラスの雨…韓国の猛暑、ビルの強化ガラスも破裂
釜山海雲台区（プサン・ヘウンデグ）でガラス施工業者を運営しているユン・ジヨン氏（35歳）は、先月「熱割れ」したガラス関連の依頼を15件受けた。こ…
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大韓サッカー協会、15年前に外国人審判に数回「性接待」…W杯予選でも
大韓サッカー協会が2011年と2012年、サッカー韓国代表の試合を控え、外国人審判を対象に数回にわたり「性接待」をしたことが明らかになった。JTBCはサ…
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「KOSPIは1万2000まで上昇する」…ゴールドマン・サックス、急騰・急落にもなお強気の理由
世界的な投資銀行（IB）のゴールドマン・サックスは、最近のKOSPI（韓国総合株価指数）急落後も韓国株式市場に対する強気の投資戦略は依然として有効…
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北朝鮮、東海上に短距離弾道ミサイル発射…韓米連合演習を控え武力示威
北朝鮮が6日午後、江原道元山（ウォンサン）付近から東海（トンヘ、日本名・日本海）に向けて短距離弾道ミサイル（SRBM）を発射した。今月実施される…