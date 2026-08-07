「これが韓国の情」…タイ人観光客を涙させた高齢男性の心温まる行動

韓国を訪れたタイ人観光客が、飲食店で初めて出会った高齢男性に食事をごちそうになった出来事が後になって知られ、話題となっている。タイ人観光客の…