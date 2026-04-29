「Snow Man」でギャップがあると思うメンバーランキング！ 「目黒蓮」を超えた2人は？
9人組アイドルグループとして、2020年1月22日にデビューしたSnow Man。国民的な人気を誇り、さまざまな場面でメンバーの活躍が見られます。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。この記事では、メンバーのギャップに関するランキングを作成しました。
それでは、「Snow Manででギャップがあると思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
3位には目黒蓮さんが選ばれました。アイドル活動のほかに、スタイルのよさを生かしてモデルとしても活躍する目黒さん。俳優としても人気が高く、主演映画『ほどなく、お別れです』が大ヒットしたばかりです。
これまでさまざまな作品で格好いい役を演じていますが、なかでも注目されるのが主演映画『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎役。同映画で目黒さんは推定体重140kgの坂本を演じ、ギャップがあり過ぎると話題を集めています。
回答者からは、「クールに見えて意外とニコニコしていることが多いから」（10代女性／山梨県）、「普段のイメージは穏やかなイメージだが、モデルだったりパフォーマンスの姿はやっぱり決まっていてカッコイイ」（50代女性／愛知県）、「普段の少し天然な感じと俳優としての姿にギャップを感じる」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
2位に選ばれたのはラウールさんです。ラウールさんは、長身を生かしてファッションモデルとしても活躍中。海外のショーに出演するなど、世界的な人気を誇っています。
また、ダンスを得意として、ライブなどでは長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスを披露。クールで格好いいイメージのメンバーです。そんなラウールさんは、バラエティー番組では思い切ったボケをすることが多く、ギャップのあるメンバーとして知られています。
回答者からは、「クールそうで実はやんちゃ」（40代男性／熊本県）、「スタイルもよく知的だがまだ子どもっぽいとこもある」（40代女性／愛知県）、「パリコレモデルなのに中身はギャグセン高い」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位は岩本照さんでした。岩本さんは、幼少期からダンスを習っているメンバーで、キレのあるパフォーマンスをすることでおなじみです。グループではリーダーを務め、ストイックにダンスや筋トレなどを行っていることで知られています。
そんな岩本さんですが、意外にも甘いものが大好きという一面も。笑顔がかわいく、ギャップのあるメンバーとしてファンから愛されています。
回答者からは、「見た目は強面だが、中身はスイーツ好きで乙女チックなので」（40代女性／兵庫県）、「リーダーで一見クールで無口そうに見えるが、笑顔が1番かわいいから」（20代女性／岡山県）、「見た目はいかついのにかわいいものが好きだから」（30代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。この記事では、メンバーのギャップに関するランキングを作成しました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
3位：目黒蓮／50票
3位には目黒蓮さんが選ばれました。アイドル活動のほかに、スタイルのよさを生かしてモデルとしても活躍する目黒さん。俳優としても人気が高く、主演映画『ほどなく、お別れです』が大ヒットしたばかりです。
これまでさまざまな作品で格好いい役を演じていますが、なかでも注目されるのが主演映画『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎役。同映画で目黒さんは推定体重140kgの坂本を演じ、ギャップがあり過ぎると話題を集めています。
回答者からは、「クールに見えて意外とニコニコしていることが多いから」（10代女性／山梨県）、「普段のイメージは穏やかなイメージだが、モデルだったりパフォーマンスの姿はやっぱり決まっていてカッコイイ」（50代女性／愛知県）、「普段の少し天然な感じと俳優としての姿にギャップを感じる」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
2位：ラウール／53票
2位に選ばれたのはラウールさんです。ラウールさんは、長身を生かしてファッションモデルとしても活躍中。海外のショーに出演するなど、世界的な人気を誇っています。
また、ダンスを得意として、ライブなどでは長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスを披露。クールで格好いいイメージのメンバーです。そんなラウールさんは、バラエティー番組では思い切ったボケをすることが多く、ギャップのあるメンバーとして知られています。
回答者からは、「クールそうで実はやんちゃ」（40代男性／熊本県）、「スタイルもよく知的だがまだ子どもっぽいとこもある」（40代女性／愛知県）、「パリコレモデルなのに中身はギャグセン高い」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位：岩本照／65票
1位は岩本照さんでした。岩本さんは、幼少期からダンスを習っているメンバーで、キレのあるパフォーマンスをすることでおなじみです。グループではリーダーを務め、ストイックにダンスや筋トレなどを行っていることで知られています。
そんな岩本さんですが、意外にも甘いものが大好きという一面も。笑顔がかわいく、ギャップのあるメンバーとしてファンから愛されています。
回答者からは、「見た目は強面だが、中身はスイーツ好きで乙女チックなので」（40代女性／兵庫県）、「リーダーで一見クールで無口そうに見えるが、笑顔が1番かわいいから」（20代女性／岡山県）、「見た目はいかついのにかわいいものが好きだから」（30代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)