元中日・森野将彦氏が伝授…効果高める“置きティー＆投げティー打撃

試合でバットにボールが当たらない、コンタクト率が上がらない、タイミングがうまく取れないといった悩みを抱える選手は多い。中日一筋21年で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、引退後は1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏が、“質の高い”ティー打撃を紹介している。日々の練習をただの“準備運動”にしないための秘訣があるという。

ティー台に置かれたボールを打つ「置きティー」は、イメージと実際の動きのズレをなくすのに効果的だ。ボールの中心部分を捉えようとして、ボールの下を叩いてしまう選手は多い。当てようとする意識が強すぎるためだという。

ズレをなくすには打ちにいくまでボールを見ず、スイング軌道だけを意識することが重要になるという。そして「スイングをする時に初めて見る」と森野氏は語る。また、ボールの位置を変えなくても、沈み込めば高めを打つ練習にもなる。工夫次第で多様な練習が可能になる。

相手にトスしてもらう「投げティー」では、タイミングの取り方を意識する。投げ手がボールを持った手を引いた時に、打者はバットを引き、遅れないように形を作る。「打ちにいくまでの形をしっかり作る。それを意識してトップまでどう合わせていくか」にこだわる必要がある。

動作が安定してきたら、投げ手が長く止まったりクイックでトスしたり、“緩急”をつけて行いたい。実戦では様々な投手に、打者が合わせなければならない。“緩急投げティー”で対応力を高めることで、タイミングをうまく取れるようになっていくはずだ。（First-Pitch編集部）