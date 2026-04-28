この日昇格して即スタメン出場のカストロが5回に適時二塁打

■ 日本ハム 2ー1 西武 （28日・ベルーナドーム）

日本ハムは28日、ベルーナドームで行われた西武戦に2-1で逆転勝利した。連敗を4で止めたが、新庄剛志監督が指摘したのは「見えないミス」。借金3で5位に低迷するだけに、まだまだ改善しなくてはならない点はある。

打線は4回まで渡邉の前にわずか1安打に封じられていた。そして5回、先頭の清宮幸が右前打で出塁すると、この日1軍に再昇格して即「6番・中堅」で先発出場したカストロが右中間を破る適時二塁打を放った。カストロは二塁を大きく回ったところで止まり、二塁ベース上に戻って両手を突き上げた。

「あれ、サードに行ってほしかった。あのヒットのとき」と指揮官。結局は万波、田宮、奈良間が倒れてこの回1点止まりだったが、仮にカストロが三塁に進んでいれば追加点のチャンスは広がっていたはず。実に新庄監督らしい“指摘”だった。

また先発の細野は初回1死から長谷川に左越えソロを浴びたが、その後は安打すら許さない好投を続けていた。しかし8回、2死二塁から2連続死球で満塁のピンチを招いたところで、玉井にスイッチした。

玉井は長谷川に対して、カウント2-1からの4球目、内角球で左飛に打ち取った。大ピンチを脱してベンチは大盛り上がりだったが、指揮官は言う。「あれ、外真っすぐよ。サイン。インコースいって、頭抱えたもんね。結果オーライ、これは。そういうミスがないように、次はしていかないといけないです」。

隙のない野球をしない限り、悲願の優勝は近付いてこない。連敗ストップの安堵感もそこそこに、「いろいろありましたね、見えないミスが」と表情を引き締めた。（町田利衣 / Rie Machida）