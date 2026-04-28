(C)カラー／Project Eva.

ABEMAは、5月2日からTVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」全26話の無料一挙放送する。5月2日、3日に第壱話から第拾参話を、5月3日、4日に第拾四話から最終話を無料一挙放送。放送後1週間、無料で視聴できる。放送チャンネルは「アニメSPECIAL2チャンネル」。

ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として行なわれるもの。新世紀エヴァンゲリオンは、1995年に放送された庵野秀明監督によるTVアニメ。主人公・碇シンジを含む3人の少年少女が、「汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン」に乗り、謎の敵“使徒”と戦いながら、過酷な運命やそれぞれの葛藤と向き合っていく物語。革新的な映像表現などが大きな話題を呼び、放送当時社会現象を巻き起こすなど、日本のアニメ史に大きな影響を与えた。

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【新世紀エヴァンゲリオン 全話無料一挙放送】

第壱話～第拾参話放送日時：5月2日午後1時30分～、夜8時～、5月3日午後1時～番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/ABnA3mKf3hyWT9 第拾四話～最終話放送日時：5月3日夜7時30分～、5月4日昼12時20分～、夜7時～番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A8XANRMwb7gFNF

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